Дни молодежи на «Славянском базаре» – какие сюрпризы приготовили организаторы?

Юбилейный, 35-й «Славянский базар» зазвучал голосами нового поколения. В Витебске официально стартовали Дни молодежи. На торжественное открытие съехались ребята со всех уголков страны. Более 400 юных активистов, лидеров и патриотов. По священной традиции они почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания. И возложили цветы к Вечному огню, дав старт масштабному марафону.

Илья Сикорский:

Мы приехали, потому что нас пригласил Могилевский областной комитет БРСМ. Мы являемся победителями конкурса «Властелин села-2026». И вот чтобы почтить память воинов, которые отдавали жизни за мир над нашим небом, мы сегодня здесь.

Александра Сикорская:

И поучаствовать в открытом диалоге «Семья победителя». Мы будем рассказывать про своих предков, которые прошли войну. Помнить тех, кто нам подарил мирное небо, важно, нужно. И передавать это из поколения в поколение.