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Дни молодежи на «Славянском базаре» – какие сюрпризы приготовили организаторы?

18 июля 2026 13:27
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Юбилейный, 35-й «Славянский базар» зазвучал голосами нового поколения. В Витебске официально стартовали Дни молодежи. На торжественное открытие съехались ребята со всех уголков страны. Более 400 юных активистов, лидеров и патриотов. По священной традиции они почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания. И возложили цветы к Вечному огню, дав старт масштабному марафону.

Дни молодежи на «Славянском базаре» – какие сюрпризы приготовили организаторы?-2

Илья Сикорский:
Мы приехали, потому что нас пригласил Могилевский областной комитет БРСМ. Мы являемся победителями конкурса «Властелин села-2026». И вот чтобы почтить память воинов, которые отдавали жизни за мир над нашим небом, мы сегодня здесь. 

Александра Сикорская: 
И поучаствовать в открытом диалоге «Семья победителя». Мы будем рассказывать про своих предков, которые прошли войну. Помнить тех, кто нам подарил мирное небо, важно, нужно. И передавать это из поколения в поколение. 

Далее смотрите в видео. 

# Молодёжь # Славянский базар в Витебске # Великая Отечественная война

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