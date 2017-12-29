Анжелика Агурбаш: «Какая женщина не любит меха, да простят меня гринписовцы?»
Что-то модно, а что-то вечно: драгоценности и меха всегда были заветным желанием прекрасной половины человечества. В ХХІ веке женщины полюбили искусственный мех, но многие до сих пор уверены: шуба – это необходимость.
Анжелика Агурбаш, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Какая женщина не любит меха, да простят меня гринписовцы?
Женщины любят меха.
Так создана природа, и не надо этого бояться, просто не надо этим злоупотреблять. И использовать это правильно, в разумных пределах и в балансе с природой – тогда всё будет замечательно.
Светлана Иванова, художник-модельер:
Лично у меня – когда я работаю с этим материалом, я испытываю трепет каждый раз. И каждое изделие, которое я вижу, которое получается у нас на производстве – мне всегда хочется его сразу надеть.
Если морально и материально Вы уже готовы к покупке шубы, то разнообразие оттенков и фасонов может застать врасплох. Как же правильно выбрать свою первую шубу?
Сергей Ефремов, дизайнер модного дома:
Я думаю, что первая шуба должна быть базовой – должна быть нейтральной, классичной.
Классической – правильно будет сказано.
Такой, которую можно было бы носить постоянно – и на каждый день, и на вечер.
Выбирая такой шикарный предмет гардероба, нужно тщательно проверить качество изделия.
Поэтому перед покупкой стоит буквально «прощупать» шубу, чтобы выбор дался легко, и не пришлось переплачивать за недобросовестную работу.
Светлана Иванова:
Мех должен быть ровный, гладкий, однородный. Не должно быть никаких перепадов ворса. Мех должен иметь очень хорошую густую подпушь.
По пошиву – обязательно нужно смотреть изнаночную сторону.
Обязательно должны быть, если это поперечное расположение шкурок в изделии – это должны быть обязательно ровные стыковки на линии плеча и лифа. Стыковка на линии застёжки, стыковка на боковой линии. Обязательно всё должно совпадать.
Шуба – дело тонкое, носить её тоже нужно уметь – с толком, чувством, расстановкой.
В этом случае будет согревать не только сам материал, но и осознание собственной неотразимости.
Сегодня можно купить шубу любой длины, фасона, цвета и материала.
Стоит ли при выборе ориентироваться на модные тренды – большой вопрос.
Сергей Ефремов:
Модно то, что Вам идёт, в первую очередь, то, что Вас украшает, то, что Вас делает единственной и неотразимой. Это может быть и норка, и соболь, и рысь. И пушнина. Лишь бы это подходило именно Вам, лишь именно Вас это сделало единственной.
Купить шубу – половина дела.
Другая проблема – сохранить её роскошный вид.
Слишком сложных и жёстких правил нет. Но придётся забыть о сумочках на плече, а в машине, за рулём, придётся отвыкнуть опираться на подлокотник.
Светлана Иванова:
Такое изделие требует, конечно же, определённого отношения. Обязательно хранение в чехле.
Обязательно в спокойном висящем состоянии, то есть, не сминать его.
Если Вы в таком изделии попали мокрый снег, дождь – ничего страшного, с изделием ничего не произойдёт. Вы придёте домой, встряхнёте его, повесите на плечики, всё, оно у вас высыхает. Можно пройтись металлической расчёской по ворсу, и ворс у Вас будет точно такой же, как и до того, как Вы попали под снег.
Ничто не греет в зимнюю стужу так, как качественная шуба. А наши нехитрые советы позволят Вам сохранить её на долгие годы.