«Наша цель – дойти до каждого белорусского покупателя – стала еще ближе»: «Евроопт» открыл 500-й магазин в Октябрьском

Новости Беларуси. Накануне Нового года «Евроопт» открыл свой 500 торговый объект в стране. Юбилейным стал новенький супермаркет в городском поселке Октябрьский Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Знаковое событие для крупнейшего белорусского ретейлера и настоящий праздник для шеститысячного районного центра.

Александр Добриян, СТВ:

Ежедневно покупки в магазинах «Евроопт» совершают от 900 тысяч до миллиона белорусов. Теперь к ним присоединились и жители городского поселка Октябрьский. Вот он, юбилейный, 500 по счету «Евроопт». 603 квадратных метра торговых площадей, 7500 наименований товаров. Все тот же неизменный широкий ассортимент свежих овощей и фруктов по доступным ценам. Все как в столице или в любом из областных центров.

Это тот самый современный стандарт качества и основательности, который благодаря «Евроопту» становится доступным даже в белорусской глубинке. Кстати, жители Октябрьского уже давно оценили все преимущества крупнейшего ритейлера страны. Последние годы из поселка регулярно организовывались шопинг-туры в гипермаркеты «Евроопт», расположенные в соседних Бобруйске и Светлогорске. Но если еще вчера за качеством нужно было ехать целый час, то сегодня все удобства в пяти минутах ходьбы от дома.

Николай Костюкевич, житель г.п. Октябрьский:

Ждали целый год, для нас это очень большое событие!

Валентина Асташова, жительница г.п. Октябрьский:

Великолепно. Не ожидали мы такого, что у нас в Октябрьском может быть вот так вот все. Идеально.



Олег Корениха, житель г.п. Октябрьский:

Все в одном месте можно приобрести.

То, чего так не хватало жителям поселка – фрукты, овощи, морепродукты, бакалея, товары промышленной группы, детское питание и, конечно же, продукция собственного производства – все в современных холодильниках и горящих огнями витринах со всеми необходимыми температурными режимами, на удобных полках и стеллажах.

Благодаря высокой культуре маркетинга покупать здесь просто приятно. И этот новый уровень комфорта теперь задает тон всей торговле региона.

Виктор Полуянов, председатель Октябрьского райисполкома:

Здоровая конкуренция должна быть всегда. Основной конкурент – это наше РАЙПО. Я думаю, что все-таки конкурентная борьба, честная, она должна присутствовать. Появление «Евроопта» в Октябрьском без преувеличения называют событием года. Помимо всех очевидных плюсов цивилизованного шопинга, для самых маленьких вместе с супермаркетом открылся еще и удивительный мир Бонстиков.

Ну и, конечно, жители райцентра наконец-то получили возможность участвовать в популярной игре «Удачу в придачу!».

Мария Тимощенко, жительница г.п. Октябрьский:

Все нравится. Главное – игра «Удача в придачу» нравится, выиграть квартиру и машину. «Евроопт» в Октябрьском стал уже 80 торговым объектом сети в Гомельской области. По словам генерального директора «Евроопт» Андрея Зубкова, компании очень хотелось успеть открыть этот супермаркет еще в 2017, чтобы сделать достойный подарок жителям района к Новому году.

Андрей Зубков, генеральный директор сети магазинов «Евроопт»:

Наша цель – дойти до каждого белорусского покупателя – стала еще ближе. Эту работу мы продолжим и в следующем году, но теперь уже в белорусской глубинке, в селе. Ведь мы убеждены, что возможность приобрести ассортимент столичных супермаркетов по доступным ценам должен иметь каждый покупатель в каждом уголке страны. «Е-доставка» стал доступен всем жителям Республики Беларусь. Теперь заказ можно сделать по всей стране, и наши курьеры бесплатно доставят его в любой город, районный центр или крупную деревню.