«Наша цель – дойти до каждого белорусского покупателя – стала еще ближе»: «Евроопт» открыл 500-й магазин в Октябрьском
Новости Беларуси. Накануне Нового года «Евроопт» открыл свой 500 торговый объект в стране. Юбилейным стал новенький супермаркет в городском поселке Октябрьский Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Знаковое событие для крупнейшего белорусского ретейлера и настоящий праздник для шеститысячного районного центра.
Александр Добриян, СТВ:
Ежедневно покупки в магазинах «Евроопт» совершают от 900 тысяч до миллиона белорусов. Теперь к ним присоединились и жители городского поселка Октябрьский. Вот он, юбилейный, 500 по счету «Евроопт». 603 квадратных метра торговых площадей, 7500 наименований товаров. Все тот же неизменный широкий ассортимент свежих овощей и фруктов по доступным ценам. Все как в столице или в любом из областных центров.
Это тот самый современный стандарт качества и основательности, который благодаря «Евроопту» становится доступным даже в белорусской глубинке. Кстати, жители Октябрьского уже давно оценили все преимущества крупнейшего ритейлера страны. Последние годы из поселка регулярно организовывались шопинг-туры в гипермаркеты «Евроопт», расположенные в соседних Бобруйске и Светлогорске. Но если еще вчера за качеством нужно было ехать целый час, то сегодня все удобства в пяти минутах ходьбы от дома.
Николай Костюкевич, житель г.п. Октябрьский:
Ждали целый год, для нас это очень большое событие!
Валентина Асташова, жительница г.п. Октябрьский:
Великолепно. Не ожидали мы такого, что у нас в Октябрьском может быть вот так вот все. Идеально.
Олег Корениха, житель г.п. Октябрьский:
Все в одном месте можно приобрести.
То, чего так не хватало жителям поселка – фрукты, овощи, морепродукты, бакалея, товары промышленной группы, детское питание и, конечно же, продукция собственного производства – все в современных холодильниках и горящих огнями витринах со всеми необходимыми температурными режимами, на удобных полках и стеллажах.
Благодаря высокой культуре маркетинга покупать здесь просто приятно. И этот новый уровень комфорта теперь задает тон всей торговле региона.
Виктор Полуянов, председатель Октябрьского райисполкома:
Здоровая конкуренция должна быть всегда. Основной конкурент – это наше РАЙПО. Я думаю, что все-таки конкурентная борьба, честная, она должна присутствовать.
Появление «Евроопта» в Октябрьском без преувеличения называют событием года. Помимо всех очевидных плюсов цивилизованного шопинга, для самых маленьких вместе с супермаркетом открылся еще и удивительный мир Бонстиков.
Ну и, конечно, жители райцентра наконец-то получили возможность участвовать в популярной игре «Удачу в придачу!».
Мария Тимощенко, жительница г.п. Октябрьский:
Все нравится. Главное – игра «Удача в придачу» нравится, выиграть квартиру и машину.
«Евроопт» в Октябрьском стал уже 80 торговым объектом сети в Гомельской области. По словам генерального директора «Евроопт» Андрея Зубкова, компании очень хотелось успеть открыть этот супермаркет еще в 2017, чтобы сделать достойный подарок жителям района к Новому году.
Андрей Зубков, генеральный директор сети магазинов «Евроопт»:
Наша цель – дойти до каждого белорусского покупателя – стала еще ближе. Эту работу мы продолжим и в следующем году, но теперь уже в белорусской глубинке, в селе. Ведь мы убеждены, что возможность приобрести ассортимент столичных супермаркетов по доступным ценам должен иметь каждый покупатель в каждом уголке страны.
«Е-доставка» стал доступен всем жителям Республики Беларусь. Теперь заказ можно сделать по всей стране, и наши курьеры бесплатно доставят его в любой город, районный центр или крупную деревню.
Достижения «Евроопта» в уходящем году переоценить действительно сложно. Компания завершает 2017 с пятью сотнями магазинов «Евроопт» и «Бруснічка» во всех регионах страны. А еще – с популярнейшими онлайн-гипермаркетами «Е-доставка» и «ГиперМолл», которые работают на территории всей Беларуси, в каждом городе и в каждой крупной деревне.