Медики, педагоги, строители. В Минске наградили победителей конкурса «Молодой специалист – 2022»

Новости Беларуси. В Минске наградили полсотни победителей конкурса «Молодой специалист – 2022». Это медики, педагоги, психологи, строители и инженеры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Отбор проходил в несколько этапов. Сначала они стали лучшими на своих предприятиях, после прошли районный уровень и успешно зарекомендовали себя на городском этапе. Стаж работы у большинства молодых людей чуть больше года. Но за это время они уже успели показать знания и умения на первом рабочем месте.

Елена Конанкова, химик лаборатории отдела контроля качества РУП «Белмедпрепараты»:

Когда я только устраивалась на «Белмедпрепараты», я изучила сайт и нашла такой конкурс, в котором участвуют молодые специалисты. Поэтому мне тоже захотелось, так как я активная, принять участие в данном конкурсе. Пришла заявка на 2022 год, мы подали мою кандидатуру. И так получилось, что я победила.

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

Разные номинации, множество ребят, множество интересных проектов и личных компетенций. Участие в разных форумах, проектах, оценка непосредственных руководителей на местах молодых специалистов. И, конечно же, стремление развивать себя как специалиста и в дальнейшем стать руководителем того или иного подразделения.