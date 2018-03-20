«Разрушать стереотипы». В Беларуси объявлен конкурс на лучшее освещение темы инклюзии людей с инвалидностью

Новости Беларуси. Результаты наших паралимпийцев еще раз доказывают, что для людей с ограниченными возможностями нет ничего невозможного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 марта в Беларуси объявлен творческий конкурс на лучшее освещение темы инклюзии людей с инвалидностью. Это совместный проект Министерства информации и представительства ООН в нашей стране. Участниками состязания могут стать журналисты печатных и электронных медиа, блогеры, фотографы. Жюри не ждет истории о сочувствии. Цель проекта – рассказать и показать многогранную жизнь ограниченных в возможностях людей, а также раскрыть их как личностей – в семье, на работе и в обществе.

Санака Самарасинха, постоянный координатор ООН в Беларуси:

Последние два года мы сфокусировались на том, чтобы разрушать стереотипы о людях с инвалидностью. Мы пытаемся устранять какие бы то ни было барьеры – социальные, экономические, которые становятся на пути у людей с инвалидностью и не дают вести им достойную жизнь и полностью реализовать свой потенциал.

Жюри конкурса определит лучшие работы в трех номинациях: «Лучшая журналистская история», «Лучшая фотоистория» и «Лучшая видеоистория». Итоги подведут в ноябре.