Оплата половины стоимости и рассрочка на 10 лет. Начали действовать новые условия тепловой модернизации жилья

Новости Беларуси. В каких многоэтажках в 2020 году проведут тепловую модернизацию за счет средств жильцов? Многие минчане обращаются к частникам и одевают так называемую «шубу» на внешние стены своих квартир, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Такое утепление в индивидуальном порядке имело смысл, если собственник хотел улучшить микроклимат, но оснований для работ за счет бюджетных средств не было.

Целесообразность такого решения снизилась после вступления в силу указа «О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов». Теперь для проведения тепловой модернизации необходимо согласие не менее двух третей собственников дома. И, главное, жильцы оплачивают только половину стоимости. Можно воспользоваться и беспроцентной рассрочкой на 10, а в некоторых случаях и на 15 лет (что выходит выгоднее почти в два раза).