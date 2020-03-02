Вместо 11 выкорчеванных деревьев на Якубова после ремонта высадят 52 новых

Новости Беларуси. На улице Якубова раскопали зеленую зону для улучшения электросетей. Жители волнуются за судьбу насаждений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. На улице Якубова раскопали зеленую зону для улучшения электросетей. Жители волнуются за судьбу насаждений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Потребление электроэнергии в Минске возрастает, и существующие сети не выдерживают нагрузки. Их модернизируют. Один из проектов нового строительства – прокладка двух кабельных линий от подстанции «Лошица» до подстанции «Камвольный комбинат». Трасса протяженностью 5 километров проходит в том числе вдоль Якубова. Завершить работы планируют в мае. Однако вызывают беспокойство не сами строительные работы, а то, что при раскопках повреждаются деревья.
Михаил Попов, директор Зеленстроя Ленинского района:
Можно обратить внимание на объекте, что даже траншеи идут не прямо, а они обходят деревья, кустарники. В зону фактически попадает 297 деревьев. Причем из 297 только 11 попадают под удаление, но за них предусмотрены 52 дерева компенсационных посадок и еще 103 кустарника.