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Вместо 11 выкорчеванных деревьев на Якубова после ремонта высадят 52 новых

02 марта 2020 20:56
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Новости Беларуси. На улице Якубова раскопали зеленую зону для улучшения электросетей. Жители волнуются за судьбу насаждений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вместо 11 выкорчеванных деревьев на Якубова после ремонта высадят 52 новых-1

Потребление электроэнергии в Минске возрастает, и существующие сети не выдерживают нагрузки. Их модернизируют. Один из проектов нового строительства прокладка двух кабельных линий от подстанции «Лошица» до подстанции «Камвольный комбинат». Трасса протяженностью 5 километров проходит в том числе вдоль Якубова. Завершить работы планируют в мае. Однако вызывают беспокойство не сами строительные работы, а то, что при раскопках повреждаются деревья.

Вместо 11 выкорчеванных деревьев на Якубова после ремонта высадят 52 новых-4

Вместо 11 выкорчеванных деревьев на Якубова после ремонта высадят 52 новых-6

Михаил Попов, директор Зеленстроя Ленинского района:
Можно обратить внимание на объекте, что даже траншеи идут не прямо, а они обходят деревья, кустарники. В зону фактически попадает 297 деревьев. Причем из 297 только 11 попадают под удаление, но за них предусмотрены 52 дерева компенсационных посадок и еще 103 кустарника.

Вместо 11 выкорчеванных деревьев на Якубова после ремонта высадят 52 новых-9

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Михаил Попов # Фотофакт

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