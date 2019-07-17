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«Размещены предупреждающие надписи, фото- и видео-ловушки» Свалку в заповеднике под Минском ликвидировали

17 июля 2019 18:16
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Неделю назад жильцы деревни Большой Тростенец обратились в программу «Добро пожаловаться» с просьбой о помощи: на заповедных землях у заказника Стиклево под Минском образовалась несанкционированная свалка.

«Размещены предупреждающие надписи, фото- и видео-ловушки» Свалку в заповеднике под Минском ликвидировали-1

Пластик, стекло, тряпки, трупы животных: в заповеднике под Минском образовалась стихийная свалка

Тогда помочь жильцам разобраться в проблеме вызвалась съемочная группа СТВ. Специалисты комитетов по охране окружающей среды пообещали в ближайшее время остановить мусорную катастрофу.

«Размещены предупреждающие надписи, фото- и видео-ловушки» Свалку в заповеднике под Минском ликвидировали-4

Спустя неделю журналисты СТВ отправляются на проверку: свалки как не бывало! Специалисты по охране окружающей среды сдержали обещание и за считанные дни избавились от груды мусора!

«Размещены предупреждающие надписи, фото- и видео-ловушки» Свалку в заповеднике под Минском ликвидировали-7

Юрий Заяц:
Такая была огромная свалка! Много мусора. Спасибо.  Благодаря телевидению этот вопрос решился. Приезжайте теперь к нам на природу, в грибы.

«Размещены предупреждающие надписи, фото- и видео-ловушки» Свалку в заповеднике под Минском ликвидировали-10

Впрочем, уборка на заповедных землях не единственное, над чем потрудились местные землепользователи. 

«Размещены предупреждающие надписи, фото- и видео-ловушки» Свалку в заповеднике под Минском ликвидировали-13

Степан Дубницкий, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Для профилактики недопущения несанкционированных свалок на данной территории Минским лесопарковым хозяйством будет проведена профилактическая работа. Будут установлены заграждения с целью препятствования проезда и вывоза мусора на данную территорию. Размещены аншлаги, предупреждающие надписи, а также фото- и видео-ловушки.

«Размещены предупреждающие надписи, фото- и видео-ловушки» Свалку в заповеднике под Минском ликвидировали-16

Мусорный коллапс остановлен. Но эксперты не устают напоминать: порядок в лесном массиве зависит и от самих жителей тоже. В противном случае – ответят по всей строгости закона.

# Охрана природы # общество # Степан Дубницкий # Юрий Заяц

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