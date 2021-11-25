Прямой эфир

Иракские беженцы не смогли улететь на родину. Почему не прибыл ожидаемый самолёт?

25 ноября 2021 11:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ожидаемый 25 ноября самолет для возвращения иракских беженцев не прибыл в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иракские беженцы не смогли улететь на родину. Почему не прибыл ожидаемый самолёт?-1

Как стало известно, эвакуационный рейс в Ирак для пожелавших вернуться домой не состоялся по причине того, что Евросоюз не оплатил услуги Iraqi Airways Company. Сейчас порядка 200 мигрантов находятся в аэропорту Минск. Вновь в подвешенном состоянии.

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Анатолий Глаз об отношении ЕС к ситуации с беженцами: нашу открытость пытаются перевернуть и сделать из этого некую страшилку
25 ноября 2021 11:22

Анатолий Глаз об отношении ЕС к ситуации с беженцами: нашу открытость пытаются перевернуть и сделать из этого некую страшилку

Лукашенко: всё будет зависеть от того, какой Президент придёт на смену. Поэтому мы и подстраховываемся ВНС
25 ноября 2021 10:48

Лукашенко: всё будет зависеть от того, какой Президент придёт на смену. Поэтому мы и подстраховываемся ВНС

В логистический центр приехали представители международной организации «Врачи без границ»
25 ноября 2021 09:56

В логистический центр приехали представители международной организации «Врачи без границ»