Иракские беженцы не смогли улететь на родину. Почему не прибыл ожидаемый самолёт?

Ожидаемый 25 ноября самолет для возвращения иракских беженцев не прибыл в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как стало известно, эвакуационный рейс в Ирак для пожелавших вернуться домой не состоялся по причине того, что Евросоюз не оплатил услуги Iraqi Airways Company. Сейчас порядка 200 мигрантов находятся в аэропорту Минск. Вновь в подвешенном состоянии.