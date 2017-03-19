Расследование СТВ: как заработать на жалобной книге и почему потребитель не всегда прав

Новости Беларуси. А теперь обещанное расследование «Недели» ко Дню защиты прав потребителей, который в нашей стране – случайно или нет – совпадает с Днем Конституции. А здесь есть над чем поразмышлять. Нередко по обе стороны прилавка оказывается разная правда, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Максим Слиж, СТВ:

Ходим… Бродим… И никакой просрочки не находим. Видимо, нужны особые знания и навыки. Иначе, как среди всего ассортимента найти столь нужные нам элементы.

Мы выбираем, нас обирают… Сейчас это все чаще совпадает. Ребята, зная свои права потребителя, используют закон впрок. Снимают программу о тех магазинах, где нас на прострочке стараются обуть. У них более 5 тысяч подписчиков в социальных сетях. А на заявки от кинутых покупателей откликаются с удовольствием. Мотив – наказать вредных продавцов, которым любые нарушения нипочем, и все снять на видео. В этом магазине в Орше еще три дня назад товара с нарушениями набрали аж на три тележки. Проучили. В этот раз проблем нет.

Артем Исаченко, руководитель проекта:

Разница уже есть в реакции продавцов. Если раньше они удивлялись, пытались запретить съемку, то сейчас огласка пошла. Все знают, кто мы. Большинство администраций магазинов уже признают свои ошибки и мило улыбаются на камеру.

А так подобный проект развивается в России. Там за свою правду можно и схлопотать, а как иначе. Если тебя притравить пытаются, а ты голос подаешь.

Поединки – поединками, но есть люди, которым никакие правила не писаны давно. Андрей трактует закон о защите прав потребителей для себя лаконично. Покупает вещи, а затем, как срок гарантии подходит к концу, возвращает. Все просто. Дефекты после стирки, нитки торчком, швы разошлись. А многим точкам торговли экспертиза одного вида продукции стоить будет дороже, чем сам атрибут. И выбирай теперь.

Перед всезнайками, которые пытаются душу на магазинах нагреть продавцы и администрация, по-хорошему – руки не потирают. Приходиться искать компромисс.

Виктор Маргелов, председатель Республиканской конфедерации предпринимательства:

Речь идет о поклонении такому покупателю. Никто не должен возражать. Все должны перед ним на коленях стоять.

Но на фоне потребителей с опытом оскорбительным появился совершенно новый вид заработка. Приходят в магазин под видом покупателей опытные товароведы. Находят дефект, а эффект предлагают новый. Представляют они общество по защите прав потребителей, а на деле – вымогают деньги в личные кошельки.

Виктор Маргелов:

По нашим данным не менее 50 группировок, которые круглосуточно ходят и собирают дань с торговых предприятий Минска.

Получается следующее. Первые провоцируют нечестных продавцов. Почему нечестных – ответ – есть нарушения, значит, виноват. Чтобы не платить штраф минимальный, а это чуть более, чем 700 рублей, готовы на мирный исход. Некие курсы за 90 рублей. Выходит очень просто. Первые под маской покупателя предлагают обучение по защите прав потребителя. Вторые – ведутся на развод. И вот…

Анна Суша, председатель общественного объединения «Белорусское общество защиты потребителей»:

Они даже не пытаются использовать закон. Они созданы как коммерческая структура. Вводят в заблуждение продавцов.

А в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли позицию сохраняют следующую. Виноват – не бей в набат. Закон ведь для всех рамки и границы определяет.

Ольга Кравцова, заместитель начальника управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:

Речь идет о ситуации, когда субъект торговли платит какому-то лицу за сокрытие нарушения.

Юлия Малышева учувствовать в проекте по поиску просрочки решила в момент, когда ее подкованные продавцы подкалывать стали. Купила молоко, она оказалось без срока годности. В ответ – сама такое принесла.

Юлия Малышева, ведущий проекта:

Это хамство сотрудников магазина, его надо на корню обрубать.