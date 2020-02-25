Их реставрационные материалы есть даже в Кремле. Рассказываем об уникальном предприятии, где работают люди с ограниченными возможностями

Больше преференций отныне предоставляется на предприятиях, где работают люди с ограниченными возможностями. Подробнее – в программе «Большой город».

Оксана Семашко, корреспондент СТВ:

В нашей стране стараются уделить внимание каждому. По-особенному нашей поддержке и помощи благодарны инвалиды. Сейчас мы отправимся на одно из столичных предприятий, где такие люди не только трудятся, но и благодаря этой самой работе обретают друзей и создают свои собственные семьи.

Ежедневно с конвейера здесь сходят тысячи изделий медицинского назначения. На днях партию дезинфицирующих средств отправили на помощь в Китай. На самом производстве не привыкли жаловаться, несмотря на то, что у каждого здесь судьба своя – сложная. Больше половины сотрудников предприятия – люди с ограниченными возможностями. Такой труд развивает мелкую моторику рук.

Оксана Семашко, СТВ:

Как вам работается здесь? Екатерина Шмавгонец:

Отлично! Оксана Семашко:

С какого года работаете? Екатерина Шмавгонец:

С 2015-го.

Вадим Мякота:

Коллектив хороший. Приятно. Привык уже здесь. Начинали здесь с производства реставрационных материалов. Без них и сегодня не обходится ни один столичный проспект, а также дома и исторические здания по всей стране и даже Кремль. Импортозамещение и благотворительность – два кита, на которых крепко стоит предприятие. Выпускают больше 300 наименований продукции для здравоохранения, пищепрома, строительства. В России и Казахстане – в том числе. Здесь покупают нашу эксклюзивную продукцию – у нас есть восемь патентов.

Наталья Апостол, директор научно-производственного предприятия:

Мы хорошо, думаю, сэкономили для государства, разработав продукты, которые ранее ввозились из-за рубежа.

Кстати, здесь создали профсоюзную организацию и заключили коллективный договор, позволяющий улучшать условия труда. Оксана Геращенко, председатель Белорусского профсоюза работников торговли:

Налоговые льготы касались предприятий, где 50 процентов работает людей с ограниченными возможностями. На сегодняшний день даже, если 30 процентов людей работают с ограниченными возможностями, льготы сохраняются, как и прежде. И то предприятие, на котором мы сегодня находимся, наоборот планирует расширяться, и у них будет возможность ещё больше уделить внимание людям, которые нуждаются в заботе.

Для самих инвалидов это не столько работа, сколько отдушина. Особенно, если рядом трудится твоя вторая половинка. История любви Алексея и Александры развивается именно здесь. Алексей Трухан:

Мы познакомились через социальные сети. Долго переписывались. Потом решили встретиться. Я приехал к ней в Витебск. Так мы встретились. Теперь мы живём вместе. Работаем тоже вместе. Особенно, когда рядом родной человек, ты понимаешь, что рядом опора, поддержка и, как говорится, и интересней, и веселей.