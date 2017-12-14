Радость, счастье как в детстве: как горожане реагируют на новогоднюю иллюминацию в Минске

Новости Беларуси. Тысячи огней иллюминации. Чуть больше часа назад в столице одновременно засияли десятки новогодних елей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная зеленая красавица страны традиционно разместилась в центре города. Индивидуальный дизайн и предпраздничную атмосферу уже оценили минчане и гости столицы. Полюбоваться новогодней иллюминацией отправилась и наша съемочная группа. На прямую связь со студией сейчас выходит моя коллега Юлия Бешанова. Юля, добрый вечер! Как вам праздничное убранство Минска в этом году?

Юлия Бешанова, СТВ:

Добрый вечер, Сергей. Это тот самый долгожданный момент, когда оживает сказка. Фактически, сегодня в Минске дан официальный старт всем новогодним торжествам и празднованиям – на главной елке страны зажглись огни.

Сияющий наряд лесной красавицы – это 30 гирлянд и почти 3000 лампочек.

Полюбоваться елкой смогут не только минчане и гости столицы, но и тысячи мальчишек и девчонок из всех уголков Беларуси. Традиционно здесь, во Дворце Республики, в дни каникул пройдет главный новогодний детский праздник – музыкальная сказка.

Создавать такое радостное настроение – дело хлопотное. Но даже представители самых серьезных организаций в дни праздничного переполоха чувствуют себя настоящими волшебниками.

Андрей Доморацкий, начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:

Минск, как любая европейская столица, уже сегодня готов к празднованию Нового года и Рождества. И с завтрашнего дня на Октябрьской площади, на проспекте Победителей у Дворца спорта открываются ярмарочные ряды, так называемый «Калядны кірмаш».

В плане украшений добавлено больше иллюминации. Новые, современные подсветки зданий и улиц, проспектов. Конечно, намного будет отличаться по уровню от прошлого года.

Уже с вечера 14 декабря неповторимую праздничную атмосферу по вечерам будут создавать по всему городу почти 20 зимних лесных красавиц. Световое оформление, что называется, по последнему слову новогодней моды. Засветились улицы и проспекты, витрины и деревья.

Например, 3D-шарами украсили опоры на Октябрьской площади и площади Независимости.

Кстати, по сравнению с прошлым годом их стало гораздо больше. Несмотря на то, что до Нового года еще больше двух недель, атмосфера здесь, возле Дворца Республики, самая что ни на есть праздничная.

Горожане:

Радость, счастье как в детстве. Знаете, там подарки скоро будут. Гирлянды, мишура! Красиво, город красиво украшен. Пофоткаться можно.

Ощущение праздника появляется. Это очень нарядно будет, торжественно все.

Мы сегодня первый раз застали такую сказочную атмосферу. Все очень ярко, красочно, светло. Очень нравится! Минск никогда не уступает европейским столицам, у нас очень красиво и очень много туристов именно к нам приезжает на Новый год.

Юлия Бешанова:

Многоцветием засветилась буквально вся Октябрьская площадь. Ноу-хау последних лет – большие световые фигуры. Изюминкой этого года, как и прошлого, стали два восьмиметровых световых шара.