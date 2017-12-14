Различные физиопроцедуры доступны для малышей: в Могилеве открыли новый современный садик

Новости Беларуси. Новый детский сад открыли для могилевских малышей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его построили всего за год в одном из самых густонаселенных районов города. И теперь проблема дефицита мест для дошкольников решена. Детский сад рассчитан на 240 детей.

Здесь есть все необходимое для их всестороннего развития: новая мебель, игрушки, бассейн, залы для гимнастики и фитнеса. В каждой группе – ионизаторы и увлажнители воздуха. Для детей с ослабленным здоровьем – медицинский блок. На современном оборудовании можно проводить физиопроцедуры, ингаляции, свето- и теплолечение.

Анна Шах, молодая мама:

В этот сад будет ходить мой сын. Раньше дорога занимала целый час езды, далеко ездили. А сейчас буквально 2-5 минут и все рядом.

Валерия Хрущева, молодая мама:

Очень тепло в детском саду, светло, уютно, обстановка создана такая, что дети сюда будут ходить с удовольствием и с радостью.

Герман Горбунов, воспитанник детского сада №117 Могилева:

Я сегодня первый день в садике. Мне тут нравятся игрушки, спальня.