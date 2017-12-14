«Гэты быў першы этап пачатку рэалізацыі практычнай ідэі беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці». 100 лет – I Всебелорусскому съезду

Форум 1917 года заложил основы современной белорусской государственности. 1872 делегата представляли практически все слои населения. Съезд начал работу 14 декабря в Минском городском театре, ныне – Национальный академический театр имени Янки Купалы. В ночь с 17 на 18 декабря была принята резолюция, которой предполагалось организовать орган краевого управления в лице Всебелорусского Совета крестьянских, солдатских, рабочих депутатов. Несмотря на то, что городские власти тут же приостановили его работу, Съезд сыграл важную роль в истории становления Беларуси как самостоятельного государства.