Михаил Мясникович принял участие в открытии станции метро «Малиновка»

Новости Беларуси. Хорошая новость для минчан и гостей города. 3 июня днем пассажиры столичной подземки услышали долгожданные слова «Наступная станцыя — «Малiнаўка». Первый поезд с пассажирами отправился сегодня в 15.00. С ее открытием в работу столичной подземки включатся еще 5 составов по 5 вагонов каждый.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Для того, чтобы более современными и более быстрыми темпами строить, принято такое решение Мингорисполкомом, и в Правительстве его поддержали, чтобы купить сюда новые проходческие механизмы. 11 миллионов евро. Мингорисполком купил достаточное количество уже новых вагонов для того, чтобы не нарушать сложившийся ритм движения, в вот дополнительные станции обслуживать дополнительным количеством вагонов.

Мне сегодня дали проездной билет. Я спросил - сколько? Они сказали - до конца месяца. Этот вид транспорта мне нравится.

Архитектурный облик новой станции продолжает природную тему трех предыдущих: «Грушевки», «Михалово» и «Петровщины». На стенах «Малиновки» установлены панели со стилизованными изображениями кустов малины, колонны на платформе напоминают деревья, а в часы пик здесь будут даже щебетать птицы.

С открытием новой станции синяя ветка увеличится на два километра, а юго-западные районы получат быструю и удобную связь с центром города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Меж тем минский метрополитен удостоен престижной международной награды. Столичная подземка стала первым транспортным предприятием Беларуси, которое получило премию «Золотая колесница». Диплом и статуэтка в виде золоченой тройки лошадей стали символом победы в номинации «Лучшее предприятие общественного пассажирского транспорта».

Этот авторитетный международный конкурс был учрежден в 2005 году и сегодня объединяет лучшие мировые отраслевые компании 36 стран. За годы с момента основания «Золотая колесница» стала своего рода всемирным транспортным «Оскаром», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.