Работу служб такси, использующих мобильные приложения, законодательно урегулируют

Новости Беларуси. В Беларуси могут обязать перевозчиков, которые используют для связи с клиентом мобильные приложения, выполнять требования, которые актуальны и для такси, причем на законодательном уровне.

Кассовые аппараты, таксометры, обозначения и техосмотры – все это должно появиться у компаний, в том числе и тех, что резидентами Беларуси не являются. А вопрос использования мобильных приложений при автомобильных перевозках пассажиров планируют упорядочить в новой редакции соответствующего закона. Документ парламентарии должны рассмотреть на весенней сессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Рыбак, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи:

Бизнес уже широко предлагает эти технологии, как правило, это мобильные приложения, которые позволяют не только заказать услугу, но и рассчитать предварительную стоимость, идентифицировать перевозчика, транспортное средство. Но, к сожалению, вот эти технологии не находят достаточного отражения в законодательстве, а это приводит к спорным моментам. К невозможности защитить интересы пассажира.