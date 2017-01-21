Андрей Кобяков о проведении вторых Европейских игр: в трехмесячный срок мы должны утвердить план мероприятий

Новости Беларуси. Беларусь максимально ответственно подходит к проведению вторых Европейских игр. Об этом заявил премьер-министр Андрей Кобяков на заседании оргкомитета, который и занимается подготовкой к спортивному форуму. Ранее руководство Европейских олимпийских комитетов высоко оценило уровень спортивных объектов в Минске, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Наша страна имеет опыт организации крупных международных спортивных соревнований и все условия для их проведения. Задача стоит сложная, но я уверен, что мы обеспечим на достойном уровне организацию этих игр. В трехмесячный срок мы должны утвердить план мероприятий. Его проект уже подготовлен и направлен заинтересованным.

Напомним, что Беларусь примет вторые Европейские игры в 2019 году. Точное количество спортивных дисциплин и сколько к нам приедет стран-участниц организаторы пока не называют. Предыдущий форум в Баку приковал к себе внимание всей планеты, а не только европейской части континента.