Прямой эфир

Короткие дожди и гололедица: погода на 21 и 22 января в Минске

20 января 2017 17:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На выходных минчане смогут продолжить наслаждаться прелестями снежной зимы.

Впрочем, белые осадки периодически будет сменять кратковременный дождь. Ожидается также слабый туман и гололедица.

Короткие дожди и гололедица: погода на 21 и 22 января в Минске-1

Температура воздуха продержится от -1ºС до +1ºС градуса днем и до -5ºС ночью. В начале следующей недели пасмурная и туманная погода сохранится. Впрочем, минчане уже привыкли к любым сюрпризам природы. И вряд ли они станут отменять планы активно провести выходные, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Погода в Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Свежая рыба в Минске: где откроются ярмарки выходного дня
20 января 2017 17:46

Свежая рыба в Минске: где откроются ярмарки выходного дня

Общественный транспорт и поликлиники 21 января будут работать по графику будней
20 января 2017 17:43

Общественный транспорт и поликлиники 21 января будут работать по графику будней

Родительским комитетам в школах и садах запретили собирать деньги
20 января 2017 17:40

Родительским комитетам в школах и садах запретили собирать деньги