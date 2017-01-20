Короткие дожди и гололедица: погода на 21 и 22 января в Минске

Температура воздуха продержится от -1ºС до +1ºС градуса днем и до -5ºС ночью. В начале следующей недели пасмурная и туманная погода сохранится. Впрочем, минчане уже привыкли к любым сюрпризам природы. И вряд ли они станут отменять планы активно провести выходные, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.