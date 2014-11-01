Дети — это счастье?

Дети — цветы жизни, — говорят одни.

Пусть эти цветы растут в чужом огороде, — отвечают им другие.

Кто прав? Ответ искали в ток-шоу «Такова судьба» на СТВ.

Екатерина Дорофейчик призналась, что она childfree, то есть по убеждениям человек, который решил погодить с детьми.

Екатерина Дорофейчик:

Я такой человек, который в жизни привык сначала чего-то добиваться, достигать, реализоваться, а потом уже заводить детей.

Вы постаивали себе планку до какого возраста вы не будете иметь детей?

Екатерина Дорофейчик:

35 лет. Когда мне родители говорят: а где же внуки, а когда мы их будем нянчить, я спрашиваю: а где в этом во всем рассказе я, где моя позиция, мои желания, стремления. Мне кажется, человек сам в праве решать, когда, во сколько заводить детей.

Людмила Завгородняя, многодетная мама:

Вы боитесь трудностей, потому дети — реально трудно. Это не ваш карьерный рост. Поймите, это очень тяжело с возрастом. 35 — далеко не 25.

Екатерина Дорофейчик:

На весь Запад так рожает и ничего.

Людмила Завгородняя, многодетная мама:

Почему мы все должны как на Западе?

Екатерина Дорофейчик:

Почему мы все должна как вы? Вам низкий поклон, честное слово.

Василий Завгородний, многодетный отец:

Я вас полностью поддерживаю в том, что надо созреть для этого. Но материнство вообще меняет отношение к детям.

Екатерина Дорофейчик:

Я придерживаюсь того мнения, что не в детях все-таки счастье. Почему мы привыкли думать, что наше счастье делают дети, деньги, квартиры, что-то еще? Если сам по себе чувствуешь себя счастливым, все остальное только приложение к твоему образу и внутреннему состоянию, в том числе и дети, как бы это цинично не звучало.

Денис Зеленко:

Общество стремится все упростить, навесить ярлык.

Misha FM, певец:

У каждого свой выбор. Если человек считает, что он не состоялся, он не готов к какой-то ответственности, я тоже прекрасно понимаю, что я хочу, чтобы мои дети росли в обеспеченной среде. Соответственно, я понимаю, что в данный момент я не могу себе позволить детей.

Татьяна Бурова, заместитель генерального директора ОО «БФ SOS-Детская деревня», психолог:

С моей точки зрения, когда человек готов к материнству, как и к отцовству, тогда он и должен это делать. Вопрос не в том, чтобы родить ребенка, вопрос, чтобы его потом воспитать.

По каким причинам чаще всего девушки не хотят иметь детей?

Татьяна Бурова, заместитель генерального директора ОО «БФ SOS-Детская деревня», психолог:

Я бы разделила на 3 большие группы. 1 группа — те, у которых был какой-то негативный опыт. Он не обязательно исходит из многодетной семьи. Может быть, когда девушка сама росла в семье или когда молодой человек, потому что очень часто молодые люди не хотят детей. Когда молодой человек не получал в семье того внимания от родителей, сохранились эти детские обиды, какие-то психотравмы, которые, в принципе.

2 группа — те, кто боится потерять контроль над ситуацией.

3 группа — для себя решают, что я подожду, у меня сейчас другие приоритеты.