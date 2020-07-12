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Можно ли заработать, просто собирая шишки? Рассказываем о необычной подработке для школьников и студентов

12 июля 2020 16:38
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Новости Беларуси. Работа в сельхозпредприятиях в топе студотрядовского движения. От прополок, сбора ягод и овощей до работы на уборке зерновых – рабочие руки в сельском хозяйстве нарасхват, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Но заработать летом можно даже и на простых сосновых шишках. Их сбором занят студотряд Валерии Барташук. Будущий модельер одежды признается: до этого так много времени в лесу не проводила никогда в жизни.

Можно ли заработать, просто собирая шишки? Рассказываем о необычной подработке для школьников и студентов-1
Можно ли заработать, просто собирая шишки? Рассказываем о необычной подработке для школьников и студентов-2

Валерия Барташук, боец студотряда «Шишки»:
Она может быть раскрытой и нераскрытой. Главное, чтобы не была гнилая.

«В будущем хочу снимать квартиру». Почему школьники идут в студотряды и на что хотят тратить заработанные деньги

Вот уже второй год подряд за шишки студентам платит гомельский предприниматель. Дары леса использует для декора и в ландшафтном дизайне.

Можно ли заработать, просто собирая шишки? Рассказываем о необычной подработке для школьников и студентов-4

Валерия Барташук:
Во-первых, мы несовершеннолетние, а деньги на дороге не валяются. Всё нужно делать своим трудом, своими усилиями. Как человек добивается, так и получает в конце. То есть ты сидишь днями, собираешь шишки и понимаешь, как тяжело. А как взрослым тяжело... У каждого же разная работа. И ты понимаешь, что это твое, кровное, ты сам это заработал. И потом понимаешь, на что и как их нужно тратить.

Можно ли заработать, просто собирая шишки? Рассказываем о необычной подработке для школьников и студентов-6

Заработать на новый планшет или костюм летом вполне под силу даже школьнику. Зарплаты же совершеннолетних студотрядовцев могут достигать и 1 000 рублей в месяц. Спрос же на их услуги в этом году стабильно высокий.

Можно ли заработать, просто собирая шишки? Рассказываем о необычной подработке для школьников и студентов-8
Можно ли заработать, просто собирая шишки? Рассказываем о необычной подработке для школьников и студентов-9

Юлия Грищенко, комиссар Гомельского областного штаба студенческих отрядов:
Сегодня в Гомельской области подписано порядка 180 договоров на более чем 2 000 рабочих мест.

Я считаю, что сегодня студенческие отряды – это очень популярно, престижно. И радует то, что когда-то БРСМ искал рабочие места, сегодня же индивидуальные предприниматели, фермерские хозяйства с удовольствием приходят сами и подают заявки на то, чтобы мы нашли ребят для работы.

# Студенты # Александр Добриян

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