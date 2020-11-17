«Действительно работают для людей». Профессиональный праздник отмечают участковые инспекторы милиции

Новости Беларуси. Эти люди стоят на самом первом рубеже охраны нашей безопасности, знают, как бороться с пьяной агрессией или перевоспитывать хулиганов. Именно они стучатся в двери особо асоциальных граждан. А под незримой защитой каждого из них находятся тысячи семей. В Беларуси 17 ноября – День участкового инспектора милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно участковый – самый близкий к людям сотрудник правоохранительных органов. Он первым прибывает на вызов, разбирается с заявлениями, беседует с людьми, живущими на его участке, проводит профилактическую работу с теми, кто потенциально может совершить противоправные деяния, зачастую рискует своей жизнью ради защиты и спокойствия мирных граждан. А главным результатом его службы становится простое человеческое «спасибо».

Роман Мельник, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД:

На сегодняшний день это те люди, которые действительно работают для людей, для населения страны и решают очень широкий спектр задач. Задачи действительно настолько большие, что, к сожалению, не каждый может и справиться, не то что решить их. Но тем не менее наши люди работают и действительно своим честным, добросовестным трудом заслуживают, и мы получаем сообщения от населения в виде благодарности за их работу. От души хочу поздравить наших участковых инспекторов с днем образования службы, пожелать крепости духа, семейного уюта, ну и, самое главное, чтобы решение проблем населения было действительно достойным, правильным и честным.