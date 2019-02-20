«Работаем на голом энтузиазме, без зарплаты». Белорусский спортивный видеоресурс для глухих смотрят в США и Европе

Этих сюжетов нет в программе, а просмотров более 60.000 тысяч. Репортажи на кончиках пальцев смотрят от Европы до Америки. А всё потому что о главных новостях со стадионов DeafSportBelarus рассказывает ярко и доступно.

Идея создать уникальный контент для глухих пришла Екатерине Елпаевой на Дефлимпийских играх в Самсуне. Учитель трудового обучения и профессиональная баскетболистка собрала команду единомышленников.

Екатерина Елпаева, руководитель медиаресурса для людей с нарушением слуха:

Когда читаем субтитры, да, есть глухие люди, которые могут прочитать и уловить смысл, но некоторые не успевают. А когда мы говорим на жестовом языке, мы стараемся упростить, рассказать суть этой информации. Когда человек переводит на жестовый язык, он может рассказать, что журчит речка, что едет машина, чтобы почувствовать.

Александр Козич – легкоатлет, оператор и видеоинженер по совместительству. На каждой съёмке предельно сконцентрирован. Из-за одного лишнего движения в интервью с волейболистом Артуром Драбенком может выпасть жест и пропасть весь смысл. А ведь совсем недавно в Бобруйске сборная команда «Минск» вернула себе чемпионский титул.

Александр Козич, видеооператор, видеомонтажёр медиаресурса для людей с нарушением слуха:

Самый запоминающийся сюжет – проведение чемпионата Европы по лёгкой атлетике, был в Гомеле. Хотелось осветить каждый момент победы. Хотелось бы открыть больше программ для глухих. Идёт, например, футбол, 90 минут закончились, а счёт мы не знаем, ищем в Интернете.

Вот только мало кто знает, что остаётся за кадром. Многие матчи снимают на телефон, монтируют дома, а профессии репортёра учатся через Интернет. И всё это – в минус семье и свободному времени. За эксклюзивом Екатерина Елпаева ездила даже в Турцию и Болгарию.

Оксана Положенец, координатор медиаресурса для людей с нарушением слуха:

Мы работаем уже практически 2 года полностью на голом энтузиазме, без зарплаты, без нормального оборудования. Никакой проект долго жить не будет, но мы стараемся делать качественный контент.

Екатерина Елпаева:

Если будет спрос большой на это, то мы будем развивать уже и другие направления, не только спортивные, но и другие события из жизни глухих. Моя мечта – создать школу репортёров.