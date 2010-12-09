Литовцы дают взятки в два раза чаще латышей

В течение последнего года 15% жителей Латвии хотя бы раз давали взятку, свидетельствуют данные опроса, проведенного Transparency International и опубликованного по случаю международного дня борьбы с коррупцией.

Этот показатель втрое выше среднеевропейского (5%), однако заметно ниже, чем в Литве (34%), Румынии (28%) и Венгрии (24%), а также Греции (18%) и Люксембурге (16%). Не дают взяток датчане (0%), этот показатель крайне низок в Великобритании и Норвегии (1%). В США взятки давали 5%, в Китае — 9%, в Индии — 54% опрошенных.

Transparency International отмечает рост числа взяток во всем мире. За последние 12 месяцев взятку пришлось давать каждому четвертому жителю нашей планеты. Примерно половина, как показал опрос, шла на это, чтобы избежать тех или иных проблем, еще четверть признались, что желали ускорить процессы в различных инстанциях. Наиболее распространено взяточничество в странах Африки (Либерия — 89%, Уганда — 86%), в отдельных азиатских странах (Камбоджа — 84%, Афганистан — 61%), а также на Ближнем Востоке.

В целом по странам СНГ, из которых исследованием были охвачены Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдавия, Россия и Украина, в среднем в текущем году взятки давали 32% опрошенных, тогда как в 2009 году в факте подкупа тех или иных лиц признались 28% респондентов.