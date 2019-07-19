Водная феерия, конкурс караоке и фаер-шоу. Чем удивит «Уха-фест» в Вилейке в 2019 году?

В 2019 году фестиваль пройдет в третий раз, но он уже успел стать своеобразным брендом района. Традиционными останутся площадка (пляж Вилейского водохранилища), приготовление ухи и экологический акцент праздника.

Светлана Деруго, заместитель руководителя Вилейского райисполкома:

Так как это проходит на берегу Вилейского водохранилища, то мы за то, чтобы это были экологические мероприятия, чтобы не пластиковые стаканчики применяли, а бумажные. Планируется и водная феерия, и конкурс караоке, файер-шоу будет в обязательном порядке, приглашен кавер-бэнд. Мероприятие будет масштабное и обширное. Думаю, что всем понравится как и в предыдущие годы.