Прямой эфир

Водная феерия, конкурс караоке и фаер-шоу. Чем удивит «Уха-фест» в Вилейке в 2019 году?

19 июля 2019 18:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сделаем праздник вместе. Организаторы вилейского «Уха-феста» разрабатывают программу проведения мероприятия и собирают креативные предложения жителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Водная феерия, конкурс караоке и фаер-шоу. Чем удивит «Уха-фест» в Вилейке в 2019 году?-1

В 2019 году фестиваль пройдет в третий раз, но он уже успел стать своеобразным брендом района. Традиционными останутся площадка (пляж Вилейского водохранилища), приготовление ухи и экологический акцент праздника.

Водная феерия, конкурс караоке и фаер-шоу. Чем удивит «Уха-фест» в Вилейке в 2019 году?-4

Водная феерия, конкурс караоке и фаер-шоу. Чем удивит «Уха-фест» в Вилейке в 2019 году?-6

Светлана Деруго, заместитель руководителя Вилейского райисполкома:
Так как это проходит на берегу Вилейского водохранилища, то мы за то, чтобы это были экологические мероприятия, чтобы не пластиковые стаканчики применяли, а бумажные. Планируется и водная феерия, и конкурс караоке, файер-шоу будет в обязательном порядке, приглашен кавер-бэнд. Мероприятие будет масштабное и обширное. Думаю, что всем понравится как и в предыдущие годы.

Водная феерия, конкурс караоке и фаер-шоу. Чем удивит «Уха-фест» в Вилейке в 2019 году?-9

На празднике ожидается не менее нескольких тысяч местных жителей и гостей из соседних районов и зарубежья. В этом году он пройдет 17 августа.

# Молодежные фестивали # общество # Светлана Деруго # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
10 таунхаусов для многодетных семей открыли в Острошицком городке
19 июля 2019 18:38

10 таунхаусов для многодетных семей открыли в Острошицком городке

Новый ФОК появится на проспекте Держинского
19 июля 2019 18:38

Новый ФОК появится на проспекте Держинского

С 21 по 24 июля движение по улице Смоленской от Ленина до Захарова будет запрещено
19 июля 2019 18:38

С 21 по 24 июля движение по улице Смоленской от Ленина до Захарова будет запрещено