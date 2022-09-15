Путин там записывает поздравление, а ты рядом. Молодые белорусы рассказали о совместных проектах с Россией
Анастасия Реутская, корреспондент:
Молодежная политика на сегодня является важнейшим элементом политики Союзного государства. Организация совместных проектов, форумов и диалоговых площадок укрепляет дружеские связи молодежи России и Беларуси.
Инвестиции в молодежь – это инвестиции в наше будущее. Следуя этому, Россотрудничество проводит большое количество культурно-гуманитарных мероприятий, направленных на развитие и поддержание молодого поколения.
Юлия Зайцева, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Беларусь:
Сейчас дружба и сотрудничество молодежи в рамках Союзного государства и братских народов – это первоочередная задача наша, потому что ты понимаешь, как много общего, о том, что нас соединяет этот невидимый культурный код. В этом году у Россотрудничества был первый опыт в проведении «Здравствуй, Россия!» совместно с партнерскими площадками. Это был заезд, смена в Артеке, а также ребята при поддержке российских субъектов посетили Ханты-Мансийский автономный округ, Псков и Самару.
В культурно-образовательных поездках могут принять участие дети в возрасте от 14 до 18 лет. Это победители различных конкурсов и олимпиад. Ребята проявили себя, и как поощрительный приз – путешествие в компании сверстников по знаковым местам соседнего государства. И памятно, и запомнится надолго.
Игорь Сафронович, учащийся гимназии №50 г. Минска:
Смотришь, а напротив тебя Красная площадь – это то место, где записывает обращение Владимир Владимирович Путин на Новый год, а ты прям рядом с ним. И это были очень незабываемые ощущения.
Екатерина Павлюк, учащаяся СШ №201 г. Минска:
Программа, которая была именно в Москве, – это было красиво, это было много. Мне это дало много новых знакомств, открытий в себе и раскрытие своих талантов.
Участники проделали колоссальную работу – позади три отборочных тура, пришлось приложить много усилий. И как результат труда – долгожданный финал.
Игорь Сафронович:
Финал нас на самом деле очень объединил. Это был тот этап сплочения, потому что первая неделя, мы друг друга хорошо не знаем. И тот случай, когда за два дня нужно сделать очень много, а мы не знаем друг друга. Это было очень классно и интересно. И с этими людьми я до сих пор поддерживаю общение, с которыми я сидел в одной команде тогда.
Программа поездки была действительно насыщенной, проходила в трех направлениях. Это посещение «Артека», Пскова и Ханты-Мансийска. Все три точки дислокации пролегали через Москву. Участникам белорусской делегации показали, как живут коренные народы севера, их быт и традиции. Гостей накормили традиционными блюдами и сводили в музей под открытым небом, где ребята наблюдали за северными оленями.
Елена Ураева, сопровождающая белорусской делегации по проектам «Здравствуй, Россия!»:
Если говорить о поездке в Псков, больше всего ребятам понравилось, пожалуй, село Михайловское – это пушкинские горы, пушкинские места. Они увидели, где Пушкин писал свои ключевые главы «Евгения Онегина», драму «Борис Годунов». Очень большой интерес у ребят вызвал дом няни Арины Родионовны, та самая знаменитая няня на весь мир, наверное. Они увидели то кресло-качалку, в котором она сидела.
Также Россотрудничество является партнером международного конкурса «Живая классика», в котором принимают участие талантливые юные чтецы. Проект способствует повышению интереса детей и подростков к чтению, воспитывает подрастающее поколение на лучших образцах национальной литературы, поддерживает молодые дарования.
Юлия Зайцева:
Все наши дети уникальны, и они обладают большим набором творческих, интеллектуальных, академических способностей, физических. И наша задача в современном мире – помочь детям в этом безудержном информационном потоке проявлять себя, чтобы они не затерялись.