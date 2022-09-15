Путин там записывает поздравление, а ты рядом. Молодые белорусы рассказали о совместных проектах с Россией

Инвестиции в молодежь – это инвестиции в наше будущее. Следуя этому, Россотрудничество проводит большое количество культурно-гуманитарных мероприятий, направленных на развитие и поддержание молодого поколения.

Юлия Зайцева, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Беларусь: Сейчас дружба и сотрудничество молодежи в рамках Союзного государства и братских народов – это первоочередная задача наша, потому что ты понимаешь, как много общего, о том, что нас соединяет этот невидимый культурный код. В этом году у Россотрудничества был первый опыт в проведении «Здравствуй, Россия!» совместно с партнерскими площадками. Это был заезд, смена в Артеке, а также ребята при поддержке российских субъектов посетили Ханты-Мансийский автономный округ, Псков и Самару.

В культурно-образовательных поездках могут принять участие дети в возрасте от 14 до 18 лет. Это победители различных конкурсов и олимпиад. Ребята проявили себя, и как поощрительный приз – путешествие в компании сверстников по знаковым местам соседнего государства. И памятно, и запомнится надолго.

Игорь Сафронович, учащийся гимназии №50 г. Минска: Смотришь, а напротив тебя Красная площадь – это то место, где записывает обращение Владимир Владимирович Путин на Новый год, а ты прям рядом с ним. И это были очень незабываемые ощущения.

Екатерина Павлюк, учащаяся СШ №201 г. Минска:

Программа, которая была именно в Москве, – это было красиво, это было много. Мне это дало много новых знакомств, открытий в себе и раскрытие своих талантов.

Участники проделали колоссальную работу – позади три отборочных тура, пришлось приложить много усилий. И как результат труда – долгожданный финал.

Игорь Сафронович:

Финал нас на самом деле очень объединил. Это был тот этап сплочения, потому что первая неделя, мы друг друга хорошо не знаем. И тот случай, когда за два дня нужно сделать очень много, а мы не знаем друг друга. Это было очень классно и интересно. И с этими людьми я до сих пор поддерживаю общение, с которыми я сидел в одной команде тогда.