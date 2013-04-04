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Путевку в летний трудовой лагерь смогут приобрести минские школьники, которым уже исполнилось 14

04 апреля 2013 17:51
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Новости Беларуси. Совместить приятное с полезным предлагают столичным подросткам этим летом. Путевку в трудовой лагерь смогут приобрести школьники, которым уже исполнилось 14. Молодые люди выберут здравницу с учетом личных пожеланий.

Работать они будут не более четырех часов в сутки. В остальное время их ждет полноценный отдых, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Валерий Нафранович, начальник представительства Минское городское управление Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:
Лагеря труда и отдыха могут быть пришкольные, могут быть на базе стационарных оздоровительных лагерей, могут быть при предприятиях. То есть они заниматься будут тем трудом, который прописан и возможен именно для такой возрастной категории.

# общество # Детские лагеря в Беларуси # Валерий Нафранович # Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения

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