Путевку в летний трудовой лагерь смогут приобрести минские школьники, которым уже исполнилось 14

Новости Беларуси. Совместить приятное с полезным предлагают столичным подросткам этим летом. Путевку в трудовой лагерь смогут приобрести школьники, которым уже исполнилось 14. Молодые люди выберут здравницу с учетом личных пожеланий.

Работать они будут не более четырех часов в сутки. В остальное время их ждет полноценный отдых, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Валерий Нафранович, начальник представительства Минское городское управление Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

Лагеря труда и отдыха могут быть пришкольные, могут быть на базе стационарных оздоровительных лагерей, могут быть при предприятиях. То есть они заниматься будут тем трудом, который прописан и возможен именно для такой возрастной категории.