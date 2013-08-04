Путь хлеба от зерна до стола, советы по его хранению и почему сейчас он чаще плесневеет, а не черствеет

Новости Беларуси. Аграрии Беларуси приближаются в экватору жатвы. Вот-вот в стране преодолеют 4-миллионный рубеж. В лидерах Минская, Гомельская и Брестская области.

Утро у комбайнеров начинается с первыми петухами. В этой большой семье в такую рань все на ногах. На хлебный фронт провожают сразу двух кормильцев: тесть и зять в полевом тандеме.

Перво-наперво, и это уже своеобразный ритуал, комбайнеры выглядывают в окно: погода на жатве – главный управляющий. Сегодня пока пасмурно, значит Михаил Павлович и Андрей могут позволить себе спокойно позавтракать.

Михаил Астапович, старший комбайнер:

Если с утра хорошая погода, встали, чай попили и вперед.

При любом метеораскладе комбайнеры в разгар жатвы с утра отправляются на мехдвор. Техника должна быть готова к выходу в поле.

Бригады в сборе. Небо хмурится, оттого хмурится и отряд аграриев. Поле влажное.

Еще часок наблюдений у кромки поля и комбайнеры отправляются в разведку. Главное, чтобы дождь не моросил.

Погода в 2013 году капризничает, солнце то и дело садится в лужу. Аграрии работают в напряженном режиме. Но, тем не менее, экипаж Михаила Павловича уже стал тысячником.

Михаил Астапович, старший комбайнер:

Сейчас включу маячок, буду выгружаться, набрали полный бункер

Вот и сегодня счет открыт: первых 5 центнеров.

Вот такой принцип работы. Впрочем, эта установка Михаила Павловича не подводит уже 30 лет, что он за штурвалом комбайна. Каждый год его экипаж занимает призовые места в уборочной гонке.

На хлебном фронте еще какие бывают потери. Вот и сосед притормозил – камень вывел из строя мотовила. Ушел на пит-стоп.

Михаил Астапович, старший комбайнер:

Сколько ширина жатки? 5 метров. Самая маленькая среди всех комбайнов. И быстрее всех собираю. Так получается. Секрет раскрыть? Без поломок.

Урожайность в 2013 году неплохая: 50 центнеров с гектара. В погожий день усердные комбайнеры намолачивают по 100 центнеров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Палыч к своей «ласточке» привык – как-никак 9 сезон вместе.

Михаил Астапович, старший комбайнер:

Я быстрее сделал комбайн и раньше пошел убирать.

К полудню погода дождю дает отставку, выглядывает солнце.

До вечера можно наверстать утренний простой и собрать 60 центнеров. Правда, есть еще и полевые нюансы. Полеглица – это когда колосья не тянуться вверх, а подкошены ветром. На таких участках зерно собирается труднее.

Зять Андрей уже второй год на уборочной, работает помощником старшего комбайнера. Тесть охотно проводит мастер-класс.

Андрей Гончар, помощник комбайнера:

Кто учил? Тесть. Обычно тещу, тестя обходят стороной, а мы дружная семья.

Андрей ловко и сам выходит на хлебную полосу. В 2014 году планирует не делить с тестем комбайн, а самостоятельно молотить подле.

Андрей Гончар, помощник комбайнера:

Чему тесть научил? Управлять этим агрегатом.

Михаил Астапович, старший комбайнер:

Внук 4-летний за 3 дня научился. Он просто проехал несколько раз, запомнил все кнопки, что, где и куда нажимать. Сейчас залазит и может поехать. Но молотить я ему не доверяю.

А тем временем агроном Михаил давит педали по направлению к страде. Проверить готово ли зерно к уборке. За 18 лет, что в профессии, он может влажность до сотой процента определить на зубок.

Михаил Ридецкий, агроном агропредприятия:

Влажность приблизительно 14,5, может, даже 14. Это хорошо. Если первичную обработку сделать, можно ложить прямо на склад. Вчера прошел дождь и с утра было где-то 16. Это из-за дождя. Утром влажно, 15,8.

Агроном дает добро, но комбайнеры, прежде, чем идти в наступление на хлебном фронте, подкрепляются. Тыловики, они же повара, по расписанию выдвигаются с полевой кухней.

Комбайнер:

Первое, второе, третье, а на ужин то же самое.

Повар:

60-70 человек кормим.

Комбайнеры:

Когда у кого-то День рождения, торт можем заказать. Надо коллектив уважать. Как празднуем? Конечно, без «горюче-смазочных», но торт с чайком попьем.

Предусматривается ли послеобеденный сон? Нет. Только поесть и все.

На перекус пару минут и дальше снова бороздить урожайные просторы. Тамара Адамовна тоже работает на агропредприятии. Улучила момент – и к мужу на поле.

Ей в кабинете не сидится – душа рвется в поле.

Андрей Гончар, помощник комбайнера:

Зерен на земле не видно. Колосья пустые, уже подсохло, молотить можно. Желательно, чтобы вы нам не мешали.

Тонкий намек. Когда солнце уже высоко, комбайнеры входят во вкус, ведь даже несколько упущенных минут на страде переводятся в несобранные центнеры. А это еще и зарплата хлеборобов.

А здесь можно оценить по полной труд 16 полевых экипажей. В час на отгрузку приезжает по 10 машин. На зерносушилке уже определяют куда какую партию направить. Если влажность в пределах нормы, то урожай сразу направляют на склад. Если нет, то отправляют по этапу.

Михаил Ридецкий, агроном агропредприятия:

В сушилку за раз поступает где-то 120 тонн зерна. За один проход зерно теряет 4% влажности. Если раньше влажность возилась 25, проходилось делать два оборона в сушилке.

Если погода поддержит темпы уборки, то в хозяйстве «страдать» на страде закончат через неделю.

Зернышко к зернышку хлеборобы намолачивают на каравай-2013. Конвейер запущен. А пока белорусы доедают прошлогодние запасы.

Не зря говорят: хлеб всему голова. На него намазывают масло, едят вприкуску с борщом и делают гренки. Поэтому по крошкам разжуем все ингредиенты белорусского хлеба и поставим потребительский знак качества.

Хлеб льняной, с орехами и курагой, обогащенный витаминами и даже с горчицей. Выдержать конкуренцию производителям крайне сложно. В каждом торговом центре теперь своя пекарня и два хлебных отдела: от завода и местная выпечка. Но все пекут на сырье отечественного производства. И частники уверяют: они лишь дополняют вкусы. И в тоннах не работают.

Людмила Круглик, начальник частной мини-пекарни:

Мы не стараемся перебить хлебозаводы, вытеснить их с рынка. Мы просто хотим своей продукцией дополнить вкусы хлебозавода. Ведь хлебозавод – это большие мощности. Они должны обеспечить как минимум 70% населения.

Сейчас товар найдется на самого искушенного купца. Выбор на любой вкус и кошелек. Но чистого хлеба, по рецептам наших бабушек, теперь практически нет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Георгий Пехота:

Я люблю хлеб хороший покушать. Чтобы меньше было разных примесей.

Для нас, избалованных потребителей, классический «кирпичик» черного – уже не лакомый кусочек. Да и черным мы его называем еще по старой памяти.

Людмила Круглик, начальник частной мини-пекарни:

Тесто по цвету – хлеб, а на запах – булка, коврижка.

Людмила Круглик в хлебе знает толк. Пекарь со стажем уже 35 лет кормит народ. Разрабатывает авторские рецептуры, добавляет в изделия свой изюм и нам признается честно: все Е в хлебе абсолютно здоровые, но некоторые добавки не только для вкуса.

Людмила Круглик, начальник частной мини-пекарни:

Солод является вкусовой добавкой, дает специфический сладкий привкус и способствует продлению сроков годности хлеба.

Василий Друженков:

Хлеб сразу плесневеет. Почему? Раньше он высыхал, но не плесневел, а сейчас плесневеет. Вот так.

Василий Георгичевич на своем веку всякого хлеба пробовал. Было в жизни и так, что черствая корочка к ужину не всегда находилась. Потому о вкусах хоть и не спорит, но замечание дедушки с высоты жизненного опыта вполне справедливое. В этом вопросе и попытаемся разобраться. А пока – к истокам.

Ирина Жудрик, заведующая сельским Домом культуры:

Усё маё дзяцінства прайшло на печаным сваім хлебе.

Женщина с хорошим, а главное здоровым аппетитом, Ирина Михайловна, кажется, до сих пор ностальгирует по хлебу из русской печи. Хотя уже несколько лет на Любанщине возрождает старинные традиции. Даже основала любительский коллектив. И теперь ее буханками встречают всех высоких гостей. Рецепт классический: закваска, мука и соль. Все пропорции на глаз.

Ирина Жудрик, заведующая сельским Домом культуры:

У кожнай гаспадыні свой рэцэпт на хлеб. Але смачнейшы на сваім малацэ.

А вот и партия на выпечку. Сковородки хозяйка, как в старину, обмазывает салом. Говорит, тогда у хлеба получается особый вкус. Пока формует булки и садит в печь, обращаем внимание еще на одну деталь.

И Ирина Жудрик, заведующая сельским Домом культуры:

У печ хлеб саджалі заўсёды крэсцікам.

Час-полтора за беседой с хозяйкой проходит незаметно. Слюнки текут не только от аромата из печи, но и от речей Ирины Михайловны. Уж слишком вкусно она рассказывает о хлебе.

Ирина Жудрик, заведующая сельским Домом культуры:

Я яшчэ помню укус хлеба тога часу, з магазіна, і свайго. Вельмі разніцца. Цяпер у нас, у магазінах, хлеб смачнейшы, чым быў у маім дзяцінстве. Розніца была вельмі вялікая. Тога хлеба не хацелася, як свайго.

Тем временем опытной Жудрик адресовываем еще один вполне житейский вопрос: хлеб по рецептам бабушек черствеет или плесневеет.

Ирина Жудрик, заведующая сельским Домом культуры:

Ён высыхае ад скарыначкі да самага мякіша. Но ён не цвіце і не зелянее. У мяне хлеб захоўваецца, калі проста ляжыць пад льняным палаценцам.

Под льняным полотенцем хлеб хранили и в старину. Лен дезинфицирует и пропускает воздух. По мудрому совету поступим так же. Только что испеченную буханку для нашего эксперимента берем с собой. По дороге затариваемся в одном из местных магазинов. Покупаем традиционный «кирпичик». И опять к специалистам. Может быть, дрожжи в хлебе и есть тот самый породитель бактерий? Оказывается нет. Они погибают в печи уже при плюс 50, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Людмила Круглик, начальник частной мини-пекарни:

Здесь надо строго соблюдать технологические процессы, длительность выпечки, температуру. Тогда не будет плесневеть. Только будет черстветь.

Наталья Полубинскя, начальник производственно-технологической лаборатории хлебозавода:

В воздухе находится значительное количество микроорганизмов, которые влияют на появление плесени. И для того, чтобы это предотвратить, необходимо создать такие условия, которые будут замедлять эти процессы. Для этого необходимо обрабатывать свои хлебницы раствором уксуса. И, как рекомендация, могу посоветовать в летнее время хранить продукцию в холодильнике.

А теперь самое время подвести итоги нашего эксперимента. Прошло 3 дня. Думаем, на большее хлеб, в принципе, никто не покупают, хотя, как пишут производители, срок годности должен быть не менее пяти суток. Хранили мы наш хлеб под льняным полотенцем. Сейчас проведем дегустацию. Внешне, в принципе, все съедобно, никакой плесени. Правда, булка домашнего хлеба оказалась самой черствой. Внутри также нет никакой плесени. Видимо, лен все-таки делает свое дело.