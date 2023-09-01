В технопарке просканировали эмоции Лукашенко

Новости Беларуси. Президент по традиции 1 сентября встречает на школьных линейках. Но сегодня это необычная локация. Уникальная. Национальный детский технопарк. Центр для умнейших ребят создан по поручению Александра Лукашенко. Идея о его создании навеяна российским центром «Сириус», прижилась у нас и показывает свою эффективность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сказано многое. Сделано для молодежи тоже. Современный кампус. Или даже так – свой научный городок. Но в технопарк попасть не так просто. Конкурс. Три человека на место. Президент ориентирует – расширяйтесь. Если у нас так много способной молодежи. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. В общем, ехали к школьникам, а попали, что называется, к ученым. Видеоконтроль эмоций и психологическое резюме.

Проходила линейка, и мы просканировали эмоциональное состояние людей. Это только лишь фрагмент фотографий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы можете ее просканировать и сказать, какие у нее эмоции? Прямо сейчас. Проверить тебя сегодня с Кочановой. Спасибо!

Беспилотники для АПК.

Александр Лукашенко:

Наверное, в Академии наук нам представляли. Вы должны Академию наук переиграть.

Будем стараться, у нас же молодые кадры. И роботы для всего.

– Изучить возможность создания промышленного комплекса, который позволит исключить человека из процесса замены насадок инструментария.

– Я боюсь, что ты скоро исключишь всех людей из процесса производства. Чем занимать людей будем?

– Подобная ситуация была на заре промышленной революции, люди боялись станков, что займут у них работу, где они работать будут, но, как мы видим, появилось множество других профессий, связанных с этими станками.

– Намекаешь на то, что на Луну поедем работать? Тоже перспектива.

– Марс перспективней.

– Хорошо.

Разработок набралось на целый этаж. В лаборатории синего цвета мыслят о зеленой экономике: симбиоз – потенциал нашей АЭС раскрыть с помощью солнечной энергетики. Сегодня Президент выполнял все просьбы. Хоть селфи, хоть посещение АЭС для энергетиков будущего. Приятно, что молодой интеллект заботит, как использовать невостребованные возможности страны.

– Более 20 тысяч долларов импортный, а наш уголь, по предварительным расчетам, около 5 тысяч долларов.

– Что мешает нам прямо сейчас?

– Производители.

– Нужен производитель. А вы можете производство создать?

– Опытно-промышленное можем, но дальше мы не можем.

– Почему?

– Нужны деньги, площадка и люди. Все наработки взяты на карандаш высокими чиновниками. Все эти таланты, что называется, национально ориентированы. Ни кора деревьев, ни льнотреста – ничего не пропадет. Главное – красиво упаковать свое изобретение. Про упаковку тоже есть что сказать потенциальным ученым.