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В технопарке просканировали эмоции Лукашенко

01 сентября 2023 19:50
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Новости Беларуси. Президент по традиции 1 сентября встречает на школьных линейках. Но сегодня это необычная локация. Уникальная. Национальный детский технопарк. Центр для умнейших ребят создан по поручению Александра Лукашенко. Идея о его создании навеяна российским центром «Сириус», прижилась у нас и показывает свою эффективность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сказано многое. Сделано для молодежи тоже. Современный кампус. Или даже так – свой научный городок. Но в технопарк попасть не так просто. Конкурс. Три человека на место. Президент ориентирует – расширяйтесь. Если у нас так много способной молодежи. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. В общем, ехали к школьникам, а попали, что называется, к ученым.

Видеоконтроль эмоций и психологическое резюме.

В технопарке просканировали эмоции Лукашенко-1

Проходила линейка, и мы просканировали эмоциональное состояние людей. Это только лишь фрагмент фотографий.

В технопарке просканировали эмоции Лукашенко-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы можете ее просканировать и сказать, какие у нее эмоции? Прямо сейчас. Проверить тебя сегодня с Кочановой. Спасибо!

В технопарке просканировали эмоции Лукашенко-7

Беспилотники для АПК.

В технопарке просканировали эмоции Лукашенко-10

Александр Лукашенко:
Наверное, в Академии наук нам представляли. Вы должны Академию наук переиграть.

В технопарке просканировали эмоции Лукашенко-13

Будем стараться, у нас же молодые кадры.

И роботы для всего.

В технопарке просканировали эмоции Лукашенко-16

– Изучить возможность создания промышленного комплекса, который позволит исключить человека из процесса замены насадок инструментария.
– Я боюсь, что ты скоро исключишь всех людей из процесса производства. Чем занимать людей будем?
– Подобная ситуация была на заре промышленной революции, люди боялись станков, что займут у них работу, где они работать будут, но, как мы видим, появилось множество других профессий, связанных с этими станками.

В технопарке просканировали эмоции Лукашенко-19

– Намекаешь на то, что на Луну поедем работать? Тоже перспектива.
– Марс перспективней.
– Хорошо.

В технопарке просканировали эмоции Лукашенко-22

Разработок набралось на целый этаж. В лаборатории синего цвета мыслят о зеленой экономике: симбиоз – потенциал нашей АЭС раскрыть с помощью солнечной энергетики.

Сегодня Президент выполнял все просьбы. Хоть селфи, хоть посещение АЭС для энергетиков будущего. Приятно, что молодой интеллект заботит, как использовать невостребованные возможности страны.

В технопарке просканировали эмоции Лукашенко-25

– Более 20 тысяч долларов импортный, а наш уголь, по предварительным расчетам, около 5 тысяч долларов.
– Что мешает нам прямо сейчас?
– Производители.
– Нужен производитель. А вы можете производство создать?

В технопарке просканировали эмоции Лукашенко-28

– Опытно-промышленное можем, но дальше мы не можем.
– Почему?
– Нужны деньги, площадка и люди.

Все наработки взяты на карандаш высокими чиновниками. Все эти таланты, что называется, национально ориентированы. Ни кора деревьев, ни льнотреста – ничего не пропадет. Главное – красиво упаковать свое изобретение. Про упаковку тоже есть что сказать потенциальным ученым.

В технопарке просканировали эмоции Лукашенко-31

– Одно дело – эту портянку создать, сказать: да, мы научились. А другое дело – создать им условия, которые они потребуют…
– Производство.
– Если вы к этому готовы, вот мэр Минска, он этим займется. Будем технически поддерживать.

Уже позже, обращаясь к журналистам, Президент отметил.

В технопарке просканировали эмоции Лукашенко-34

Александр Лукашенко:
Вы увидели настоящих продвинутых людей, у которых горят глаза? Главное, чтобы эти глаза не потухли. А чтобы они не потухли, мы им должны сказать или да, или нет их проектам. Но все нужное.

Вот такой национальный сувенир Первому лицу от умнейших ребят страны. Беларусь в достойных руках. И лучших умах.

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# Белорусская наука # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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