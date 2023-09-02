Народные приметы на сентябрь. Скоро ли похолодает или солнечная погода ещё задержится?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 3 сентября – Фаддей Проповедник, рассказали в программе « Плюс-минус ». На Руси на Фаддея было принято убирать лен. Наблюдали в этот день и за погодой. Если на Фаддея небо чистое и солнце светит ясно, то же можно было ждать еще на четыре недели вперед.

4 сентября – Агафон Огуменник. На Агафона замечали: если день выдавался ясным, то солнечная погода продержится еще четыре недели.

5 сентября – Луп Брусничник. Смотрели в Лупов день на журавлей: если птицы потянулись на юг, зима придет рано. В то же время если клин летит низко, то больших холодов не будет.

6 сентября – Евтихий Тихий. Подмечали: день должен быть тихим и безветренным, иначе может осыпаться льняное семя. Если на Евтихия шел дождь, это предвещало сухую осень и хороший урожай на следующий год.