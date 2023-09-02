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Народные приметы на сентябрь. Скоро ли похолодает или солнечная погода ещё задержится?

02 сентября 2023 15:04
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 3 сентября – Фаддей Проповедник, рассказали в программе «Плюс-минус». На Руси на Фаддея было принято убирать лен. Наблюдали в этот день и за погодой. Если на Фаддея небо чистое и солнце светит ясно, то же можно было ждать еще на четыре недели вперед.

Народные приметы на сентябрь. Скоро ли похолодает или солнечная погода ещё задержится?-1

4 сентября – Агафон Огуменник. На Агафона замечали: если день выдавался ясным, то солнечная погода продержится еще четыре недели.

5 сентября – Луп Брусничник. Смотрели в Лупов день на журавлей: если птицы потянулись на юг, зима придет рано. В то же время если клин летит низко, то больших холодов не будет.

6 сентября – Евтихий Тихий. Подмечали: день должен быть тихим и безветренным, иначе может осыпаться льняное семя. Если на Евтихия шел дождь, это предвещало сухую осень и хороший урожай на следующий год.

Начало осени будет теплым, пройдут дожди и грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю.

# Погода # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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