«Выросли на «Шреке», а не с героями «Кортика». Пустовой о просвещении молодёжи и постгуманизме

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Воды Буга пограничные. Не только между странами, но и между цивилизациями. И хватит делить нас, белорусов, растаскивая по евразийству и европейскости. Президент не разделяет. Президент дает шанс вернуться в родное гнездо. Тем, кто напился чужой воды. Хлебнул заморских радостей. Работа комиссии по возвращению потерявшихся продлена еще на год. Поистине батьково решение.

А Европа – это прежде всего цивилизационный смысл. Европа – это христианство. Нет христианства – нет Европы. Литосферные плиты есть, а единого пространства нет. А азиатская страна в НАТО – это Азия или Европа? Глобализация все смешала. Сейчас можно говорить лишь о коллективном Востоке и коллективном Западе. Цивилизации Адоная и Люцифера. Добра и зла. Очень сложно разобраться, а надо. Особенно детям. Молодежи. Они же выросли в лучшем случае на «Шреке», а не с героями «Кортика». Поэтому и надо помочь разобраться, где добро, а где постгуманизм.