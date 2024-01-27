Прямой эфир

«Выросли на «Шреке», а не с героями «Кортика». Пустовой о просвещении молодёжи и постгуманизме

27 января 2024 19:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Выросли на «Шреке», а не с героями «Кортика». Пустовой о просвещении молодёжи и постгуманизме-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Воды Буга пограничные. Не только между странами, но и между цивилизациями. И хватит делить нас, белорусов, растаскивая по евразийству и европейскости. Президент не разделяет. Президент дает шанс вернуться в родное гнездо. Тем, кто напился чужой воды. Хлебнул заморских радостей. Работа комиссии по возвращению потерявшихся продлена еще на год. Поистине батьково решение.

«Выросли на «Шреке», а не с героями «Кортика». Пустовой о просвещении молодёжи и постгуманизме-4

А Европа – это прежде всего цивилизационный смысл. Европа – это христианство. Нет христианства – нет Европы. Литосферные плиты есть, а единого пространства нет. А азиатская страна в НАТО – это Азия или Европа? Глобализация все смешала. Сейчас можно говорить лишь о коллективном Востоке и коллективном Западе. Цивилизации Адоная и Люцифера. Добра и зла. Очень сложно разобраться, а надо. Особенно детям. Молодежи. Они же выросли в лучшем случае на «Шреке», а не с героями «Кортика». Поэтому и надо помочь разобраться, где добро, а где постгуманизм.

Пустовой: свалить оккупационный сапог нацизма белорусу помог не Жан из Шанз-Элизе, а Сережка с Малой Бронной.

# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Новые разработки белорусских учёных внедряют за рубежом! Познакомились с инновациями
27 января 2024 19:17

Новые разработки белорусских учёных внедряют за рубежом! Познакомились с инновациями

Лукашенко: мы открыты любым дружественным шагам навстречу – и в России, и в Беларуси!
27 января 2024 18:52

Лукашенко: мы открыты любым дружественным шагам навстречу – и в России, и в Беларуси!

«Всё было очень страшно!» Истории свидетелей блокады Ленинграда
27 января 2024 18:42

«Всё было очень страшно!» Истории свидетелей блокады Ленинграда