Пункты обогрева организовали у берегов Припяти в Житковичском районе

Новости Беларуси. Пункты обогрева организованы у берегов Припяти в Житковичском районе, где временно разведена понтонная переправа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До разрешения ситуации спасатели на катерах переправляют людей. За сутки – до 1000 человек, в их числе дети.