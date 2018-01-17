Пункты обогрева организовали у берегов Припяти в Житковичском районе

Новости Беларуси. Пункты обогрева организованы у берегов Припяти в Житковичском районе, где временно разведена понтонная переправа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
До разрешения ситуации спасатели на катерах переправляют людей. За сутки – до 1000 человек, в их числе дети.
Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Стоят наши катера мощные, мы их переправляем. Установлены необходимые палатки для обогрева, для ожидания. Все вопросы, которые связаны с этим, решены.
Вместо моста в Житковичском районе могут построить мощную паромную переправу