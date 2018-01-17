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Пункты обогрева организовали у берегов Припяти в Житковичском районе

17 января 2018 13:29
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Новости Беларуси. Пункты обогрева организованы у берегов Припяти в Житковичском районе, где временно разведена понтонная переправа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До разрешения ситуации спасатели на катерах переправляют людей. За сутки – до 1000 человек, в их числе дети.

Пункты обогрева организовали у берегов Припяти в Житковичском районе-1

Владимир Ващенкоминистр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Стоят наши катера мощные, мы их переправляем. Установлены необходимые палатки для обогрева, для ожидания. Все вопросы, которые связаны с этим, решены.

Вместо моста в Житковичском районе могут построить мощную паромную переправу

# общество # Фотофакт # Владимир Ващенко # Проблемы ЖКХ

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