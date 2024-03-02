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Человек может продлить себе жизнь! Что такое рефлексотерапия и кому она необходима?

02 марта 2024 12:14
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Воздействуя буквально на одну точку в организме, можно убрать болевые ощущения и дискомфорт. Такая методика лечения существует давно и пришла она к нам из Древнего Востока. Как ее использовать и кому она подходит?

Человек может продлить себе жизнь! Что такое рефлексотерапия и кому она необходима?-1

Анатолий Анисимович, рефлексотерапевт:
Рефлексотерапия – это та отрасль медицины, которая помогает выявить глубинные причины заболевания внутренних органов. Вроде бы правильно едим, правильный образ жизни ведем, а орган болеет. Почему? И вот это «почему» выясняет рефлексотерапия.

Человек может продлить себе жизнь! Что такое рефлексотерапия и кому она необходима?-4

В нашем организме более 700 активных точек. И каждая из них отвечает за стимуляцию определенного органа или системы.

Анатолий Анисимович:
На нашем ухе 143 точки. И воздействие на них приводит к нормализации работы внутренних органов. На руках тоже очень много точек. Массируя свой мизинец левой руки, можем нормализовать работу сердца. Точка Конфуция, где первый атлант, первый позвонок, – это называется точка долголетия. Мы можем даже регулировать продолжительность нашей жизни.

Человек может продлить себе жизнь! Что такое рефлексотерапия и кому она необходима?-7

Далее смотрите в видео.

# Медицина # общество

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