Человек может продлить себе жизнь! Что такое рефлексотерапия и кому она необходима?

Воздействуя буквально на одну точку в организме, можно убрать болевые ощущения и дискомфорт. Такая методика лечения существует давно и пришла она к нам из Древнего Востока. Как ее использовать и кому она подходит?

Анатолий Анисимович, рефлексотерапевт: Рефлексотерапия – это та отрасль медицины, которая помогает выявить глубинные причины заболевания внутренних органов. Вроде бы правильно едим, правильный образ жизни ведем, а орган болеет. Почему? И вот это «почему» выясняет рефлексотерапия.

В нашем организме более 700 активных точек. И каждая из них отвечает за стимуляцию определенного органа или системы.

Анатолий Анисимович:

На нашем ухе 143 точки. И воздействие на них приводит к нормализации работы внутренних органов. На руках тоже очень много точек. Массируя свой мизинец левой руки, можем нормализовать работу сердца. Точка Конфуция, где первый атлант, первый позвонок, – это называется точка долголетия. Мы можем даже регулировать продолжительность нашей жизни.