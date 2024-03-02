В Витебске организовали лабораторию по подготовке талантов. Почти все выпускники поступают в вузы

«Лаборатория» подготовки талантов начала работу на базе 2-й гимназии Витебска. Это уникальный проект лучшего учреждения образования страны. С одаренными ребятами занимаются опытные педагоги, которые подготовили победителей международных и республиканских олимпиад, стобалльников ЦТ. На углубленном уровне они изучают математику, химию, биологию и иностранные языки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Матросова, учитель математики гимназии № 2 Витебска:

Как учитель математики хочу сказать, что, на протяжении многих лет работая с маленькими детьми (третьи – пятые классы), в нашу гимназию пришло очень много талантливых ребят. Примером являются ребята, которые сидят за партами. Здесь ребята мотивированные, приходят на занятия в «лабораторию талантов», что приносит особые плоды. Они развиваются, что дает высокий уровень развития данного предмета и развития этого ребенка.

Владислав Владыко в «лаборатории талантов» с третьего класса. Одаренного юного математика заметили сразу и приняли в гимназисты. Сейчас победитель областной олимпиады готовится к республиканскому испытанию.

Владислав Владыко, учащийся 8-го класса Гимназии № 2 Витебска:

Учителя развивают здесь направления как школьные, так и олимпиадные. По результатам моей работы в «лаборатории» в третьем и четвертом классах меня перевели сюда как гимназиста – в лучшую гимназию страны. И здесь я уже продолжаю нарабатывать свои результаты.