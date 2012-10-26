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Пункт приема ртути открылся в Минской области

26 октября 2012 14:55
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Новости Беларуси. В Крупском районе создан пункт приема ртути. Теперь как организации, так и местные жители могут сдлать ненужные лампы и градусники в специальное помещение на территории жилищно-коммунального хозяйства. Пока в ящиках исключительно отработавшие люминсцентные лампы. Их использовали для освещения подъездов, дорог и административных объектов. В перспективе каждый такой элемент  ожидает утилизация. Раз в три месяца опасные «источники света» будут отправлять на переработку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Виктор Коноплицкий, и.о. директора КУП «Жилтеплострой»:
Мы принимаем здесь ртутьсодержащие отходы. Основная часть отходов – это наши отходы.

Михаил Саченко, начальник Крупского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:
Очень опасны пары ртути, которые при вдыхании человеком вызывают отек легких. Потому что это тяжелый металл и его очень трудно вывести из организма.

# общество # Ртуть

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