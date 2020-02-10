Лавочки из пластиковых бутылок будут печатать на 3D-принтере в Беларуси

В этой скромной мастерской восемь ребят работают над созданием уникального 3D-принтера. Устройство будет печатать мебель из пластиковых бутылок.
В этой скромной мастерской восемь ребят работают над созданием уникального 3D-принтера. Устройство будет печатать мебель из пластиковых бутылок.
Перспективное ноу-хау уже успело получить признание. Разработчики выиграли Гран-при и приз зрительских симпатий на конкурсе социальных проектов.
Наталья Бондарь, бренд-менеджер:
Подобных проектов, в принципе, всего один – в Греции, в Салониках, реализован голландской организацией. Они используют промышленный манипулятор, который стоит порядка полумиллиона долларов. И вот, собственно, это наше главное отличие: то, что мы соберём принтер сами, и он будет по себестоимости гораздо дешевле. Тут уже порядка 10-15 тысяч.
3D-принтер появился на свет с миссией решить острую экологическую проблему с переработкой пластиковых отходов.
Кирилл Марыкин, маркетолог:
Чтобы начать печать, нужно создать какую-то модель с помощью дизайнеров, и эта 3D-модель с помощью программы загружается в сам принтер, и принтер сам уже печатает 3D-модель.
Александр Вансович, веб-дизайнер:
Сейчас идея проекта – собрать большой принтер с большой областью печати: порядка двух метров – метр высотой, метр шириной. Ищутся дополнительные инвесторы в проект, идёт максимальная агитация среди всевозможных белорусских проектов, конкурсов, где можно о себе заявить, найти идейных людей.
Чтобы поставить производство уличной мебели на поток, команде потребуется помещение в 200 квадратных метров – для установки крупногабаритного комплекса. Работать он будет по следующей схеме: пластиковые бутылки измельчаются в крошку, далее она переплавляется в материал, пригодный для 3D-печати.
В качестве сырья можно использовать ещё и другие виды отходов бытового пластика: пакеты, крышки и даже ёмкости из-под шампуня или геля для душа.
Наталья Бондарь:
Есть пример лавочки, которую он может печатать, уменьшенная в несколько раз. Он печается в течение 5-8 часов, большая лавочка будет печататься примерно столько же. Технология 3D-печати – это технология послойного наплавления. Слой за слоем накладываюся слои и вот так она растёт, и получается в итоге такой предмет.
Кирилл Марыкин:
У нас уже есть первые договорённости с одним из минских дворов. Этот двор примечателен тем, что он в своё время отказался ставить контейнеры для раздельного сбора мусора и у нас уже есть договорённости, чтобы именно туда поставить одну из первых наших лавочек.
Пока команда экоактивистов решила остановиться на производстве скамеек, дизайн и эскизы уже разработаны. 3D-принтер, который печатает мебель из пластиковых бутылок, наверняка, завоюет немало сердец. Своим проектом эти молодые, но перспективные люди хотят показать, что вторичный пластик может быть полезен.