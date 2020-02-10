Лавочки из пластиковых бутылок будут печатать на 3D-принтере в Беларуси

В этой скромной мастерской восемь ребят работают над созданием уникального 3D-принтера. Устройство будет печатать мебель из пластиковых бутылок.

Наталья Бондарь, бренд-менеджер: Подобных проектов, в принципе, всего один – в Греции, в Салониках, реализован голландской организацией. Они используют промышленный манипулятор, который стоит порядка полумиллиона долларов. И вот, собственно, это наше главное отличие: то, что мы соберём принтер сами, и он будет по себестоимости гораздо дешевле. Тут уже порядка 10-15 тысяч.

К ирилл Марыкин, маркетолог: Чтобы начать печать, нужно создать какую-то модель с помощью дизайнеров, и эта 3D-модель с помощью программы загружается в сам принтер, и принтер сам уже печатает 3D-модель.

Чтобы поставить производство уличной мебели на поток, команде потребуется помещение в 200 квадратных метров – для установки крупногабаритного комплекса. Работать он будет по следующей схеме: пластиковые бутылки измельчаются в крошку, далее она переплавляется в материал, пригодный для 3D-печати.

Александр Вансович, веб-дизайнер: Сейчас идея проекта – собрать большой принтер с большой областью печати: порядка двух метров – метр высотой, метр шириной. Ищутся дополнительные инвесторы в проект, идёт максимальная агитация среди всевозможных белорусских проектов, конкурсов, где можно о себе заявить, найти идейных людей.

В качестве сырья можно использовать ещё и другие виды отходов бытового пластика: пакеты, крышки и даже ёмкости из-под шампуня или геля для душа.

Наталья Бондарь:

Есть пример лавочки, которую он может печатать, уменьшенная в несколько раз. Он печается в течение 5-8 часов, большая лавочка будет печататься примерно столько же. Технология 3D-печати – это технология послойного наплавления. Слой за слоем накладываюся слои и вот так она растёт, и получается в итоге такой предмет.