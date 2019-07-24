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Психотерапевт о том, почему минчане крушат шеринговые велосипеды: «За этим стоит банальная зависть»

24 июля 2019 10:11
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Почему минчане небрежно обращаются с шеринговым транспортом? Велосипеды забрасывают в реку, мусорки и на козырёк подъезда. Мнение психотерапевта привели в программе Утро. Студия хорошего настроения»

Психотерапевт о том, почему минчане крушат шеринговые велосипеды: «За этим стоит банальная зависть»-1

Татьяна Романовская, психотерапевт:
Это некая определённая новинка. Когда человек, вроде как, получает в аренду, с другой стороны, он не собственник этой вещи, и есть ощущение такой непонятной вседозволенности. И, конечно, здесь есть определённая проверка границ. Бывает бытовой вандализм, когда разрушение чужих вещей, ценностей происходит потому, что есть какие-то неурядицы. Бывает криминальный, когда, например, с целью наживы, есть какое-то неприятие того, что кто-то владеет этими скутерами. И тогда за этим вандализмом стоит такая банальная вещь, как зависть.

Прокатные самокаты воруют: за 3 месяца совершено 14 краж. Подробности узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Велосипед # общество # Татьяна Романовская

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