Психотерапевт о том, почему минчане крушат шеринговые велосипеды: «За этим стоит банальная зависть»

Татьяна Романовская, психотерапевт:

Это некая определённая новинка. Когда человек, вроде как, получает в аренду, с другой стороны, он не собственник этой вещи, и есть ощущение такой непонятной вседозволенности. И, конечно, здесь есть определённая проверка границ. Бывает бытовой вандализм, когда разрушение чужих вещей, ценностей происходит потому, что есть какие-то неурядицы. Бывает криминальный, когда, например, с целью наживы, есть какое-то неприятие того, что кто-то владеет этими скутерами. И тогда за этим вандализмом стоит такая банальная вещь, как зависть.

Прокатные самокаты воруют: за 3 месяца совершено 14 краж. Подробности узнаете, посмотрев видеоматериал.