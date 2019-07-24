Психолог высказалась о форме в школе

Алла Музыченко, кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой психологии образования Института психологии БГПУ:

Для детей младшего школьного возраста, когда они, ещё социализируясь, находятся на этапе адаптации, приспособления, для них это вот единство, общность очень важны. Всё равно будут какие-то небольшие отличные элементы одежды. А подросток может внести более креативное решение в тот же деловой стиль принятой в школе одежды. Мы же можем спросить у детей: «Чего ж ты не в пижаме пришёл сегодня?» Спортсмены, водолазы, парашютисты, медицинские работники – у них есть какая-то специальная одежда, подходящая ситуации. Она имеет свою целесообразность.