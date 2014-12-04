Психолог Владимир Коледа рассказал, почему так важны простые человеческие объятия

Успели ли вы сегодня обнять дорогих и близких людей? Если нет - то срочно это сделайте. Сегодня - Международный день объятий. Объятья - это не только приятно, но и очень полезно. В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» - психолог Владимир Коледа.

Правда ли, что объятия настолько важны, что даже в психологии есть раздел, посвященный невербальному общению?

Владимир Коледа, психолог:

В психологии тактильный контакт издавна считается одним из основных при налаживании контактов. Например, если вы сидите с собеседником друг напротив друга - вы просто как деловые партнеры, но если я, к примеру, подсяду к вам и обниму, - это будет смотреться совсем по-другому. Тактильный контакт всегда привлекал внимание. Чем? Во-первых, человек чувствует себя приличным, понятым, любимым. А это очень важно. Потому что, если мы прикасаемся к человеку, мы даем ему знать, что мы рядом. И тот человек, который позволяет к себе прикоснуться говорит: «Вы мне нравитесь!»

Бывают случаи, когда ты хочешь обнять, коснуться человека, а он к этому не готов? Как обнять человека и не нарушить его личное пространство?

Владимир Коледа, психолог:

Если мы посмотрим на человека с точки зрения его индивидуальных особенностей, например, кто-то больше любит тактильный контакт, кто-то больше любит наблюдать, кто-то - любит слушать. Люди, которые любят визуальное и аудиовизуальное восприятие не любят, когда к ним близко подходят, обнимают. Они стараются держаться на расстоянии. А есть те, для которых тактильный контакт - норма существования.

Если сравнивать мужчину и женщину: кому объятия больше нужны?

Владимир Коледа, психолог:

Девочек в пять раз чаще обнимают, чем мальчиков. Это связано с установкой в обществе, что это мужчина, он должен быть мужественным и должен спокойно относиться к излиянию чувств. Должен не показывать их. Если человека недостаточно обнимают, он чувствует себя опустошенным. Четыре объятия в сутки необходимо человеку для выживания, восемь объятий нужно для того, чтобы поддерживать жизнедеятельность, двенадцать объятий нужно человеку для роста не только физического, но и для стремления к жизни. Кроме гормонов счастья выделяется гормон, который снижает чувство депрессии и одиночества.

Кроме объятий какие еще есть тактильные контакты?

Владимир Коледа, психолог:

Рукопожатие. Прикосновение. Обратите внимание: в школах зачастую, когда учитель проходит по классу, он знает, кому положить руку на плечо. Кому-то просто нужно сказать что-то и он услышит.

Для того, чтобы объятия были более ощутимы, простоять, обнявнившись, не менее 20 секунд.

Как можно еще настроить себя на позитивный лад?

Владимир Коледа, психолог:

Вспомнить все приятное, что вообще было. Это называется внутренняя улыбка Будды. Когда мы вспоминаем что-то приятное, про себя улыбнулись, и внутри нас обнимают. Думать о чем- то позитивном. Потому что улыбка дает в мозг сигнал: «Всё хорошо!» Поэтому нужно чаще улыбаться, смеяться, дотрагиваться друг до друга чаще.

Главное - это дружелюбие. Когда относишься к человеку дружелюбно, люди это чувствуют и отвечают тем же. Когда же со стороны чувствуется напряжение, человек также это чувствует, и тоже начинает напряженно относиться к вам. Поэтому очень важно всегда оставаться дружелюбным.