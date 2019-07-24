Психолог рассказала, как уладить конфликт учителя и подростка

По мере взросления появляются новые учителя и у ребёнка иногда возникают конфликты. Он закрывается, говорит, что не будет ходить на этот урок. Как разрешить такой конфликт, потому что в старших классах это бывает часто?

Алла Музыченко, кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой психологии образования Института психологии БГПУ:

Это может, скорее всего, возникать в подростничестве. Потому что именно тогда появляется такое чёрно-белоке восприятие мира, категоричность. Но это очень важный момент, потому что он помогает, обозначив вот эти вот крайности, определиться потом, в дальнейшем со своей личностной позицией. И, конечно, здесь некоторая тревожность ребёнка, связанная с необходимостью, задачами, потребностью самореализации, создаёт гипертрофированное порой восприятие, то есть искажённое, каких-то слов, каких-то ситуаций. Важно говорить с ребёнком о том, что в решении, во взаимодействии двух сторон всё равно виноваты две стороны. И всегда можно что-то сделать. И вот именно поддержать его качества такие субъектности, инициативы, решения о том, что всегда можно что-то сделать.