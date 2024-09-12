Лидские пограничники изъяли два беспилотника

Нейронные связи начнут работать по-другому: как бороться с профессиональным выгоранием

Тысячи людей во всем мире иногда с ужасом переживают воскресный вечер только потому, что воскресенье заканчивается и в понедельник на работу. По статистике, 80 % работников сталкиваются с синдромом профессионального выгорания.