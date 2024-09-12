Лидские пограничники изъяли два беспилотника

Лидские пограничники за сутки изъяли два беспилотника в Ивьевском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лидские пограничники за сутки изъяли два беспилотника в Ивьевском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все они кустарного производства. До этого были задержаны два гражданина Беларуси, подозреваемые в противоправной деятельности. Беспилотники и комплектующие доставлены в управление Лидского пограничного отряда для проведения дальнейшего разбирательства. Начат административный процесс.