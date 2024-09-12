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Лидские пограничники изъяли два беспилотника

12 сентября 2024 13:48
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Лидские пограничники за сутки изъяли два беспилотника в Ивьевском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидские пограничники изъяли два беспилотника-2

Все они кустарного производства. До этого были задержаны два гражданина Беларуси, подозреваемые в противоправной деятельности. Беспилотники и комплектующие доставлены в управление Лидского пограничного отряда для проведения дальнейшего разбирательства. Начат административный процесс.

# Государственная граница Беларуси

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