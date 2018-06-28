Пряничный домик, сказочный корабль и даже хоккейные ворота: в Могилеве полсотни семей приняли участие в конкурсе-дефиле из необычных детских колясок

Новости Беларуси. В Могилеве малышей возили в каретах, кораблях, самолетах и даже почтовых посылках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парад детских колясок собрал почти полсотни семей. Себя показать и других посмотреть. Они творчески подошли к празднику и представили оригинальные проекты собственного производства.

Семья Соколовских к конкурсу подошла творчески. Ни у кого такой детской коляски нет. Идея принадлежит папе, а реализовывали ее всей семьей, в которых растут два будущих хоккеиста. Надпись на бортах, как заявка на серьезные спортивные амбиции.

Станислав Соколовский, житель Могилева:

В 2034 году моему брату исполнится 21 год, а мне 26. И мы хотим играть за сборную команду Беларуси.

Елена Соколовская, житель Могилева:

Наш папа очень любит хоккей. Когда построили Ледовый Дворец, он сказал: мои дети будут заниматься хоккеем.

Детская коляска – просто сказка. Так организаторы назвали конкурс-дефиле и попали в точку.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Такие праздники стали в Могилеве ежегодными, и у них уже есть постоянные участники, которые не останавливаются в полете фантазии. Как вот, например, семья Чех.

Из старой детской коляски сделана целая композиция «Едем в сваты». На колеса поставили деревянную лошадь, а каркас превратился в тележку. Главный здесь маленький Арсений.

Арсений Чех, житель Могилева:

Мне тут высоко и немного страшно, но меня поддерживает мой крестный.

Михаил Чех, житель Могилева:

Шлюбная такая брычка. Едем в сваты. Найдем невесту и поедем далеко-далеко. Моему ребенку интересно, значит интересно все окружающим детям. Поэтому такие праздники для детей нужны в первую очередь.

Выбор невест у Арсения большой. Куда ни посмотри, сколько принцесс вокруг! Иногда капризных.

Вероника Светлова, житель Могилева:

Очень радует, что в Беларуси поддерживают институт семьи, что увеличивается рождаемость. И детей на улицах с улыбками, с искрящимися улыбками становится гораздо больше.