Пряничный домик, сказочный корабль и даже хоккейные ворота: в Могилеве полсотни семей приняли участие в конкурсе-дефиле из необычных детских колясок

Новости Беларуси. В Могилеве малышей возили в каретах, кораблях, самолетах и даже почтовых посылках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Могилеве малышей возили в каретах, кораблях, самолетах и даже почтовых посылках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Парад детских колясок собрал почти полсотни семей. Себя показать и других посмотреть. Они творчески подошли к празднику и представили оригинальные проекты собственного производства.
Семья Соколовских к конкурсу подошла творчески. Ни у кого такой детской коляски нет. Идея принадлежит папе, а реализовывали ее всей семьей, в которых растут два будущих хоккеиста. Надпись на бортах, как заявка на серьезные спортивные амбиции.
Станислав Соколовский, житель Могилева:
В 2034 году моему брату исполнится 21 год, а мне 26. И мы хотим играть за сборную команду Беларуси.
Елена Соколовская, житель Могилева:
Наш папа очень любит хоккей. Когда построили Ледовый Дворец, он сказал: мои дети будут заниматься хоккеем.
Детская коляска – просто сказка. Так организаторы назвали конкурс-дефиле и попали в точку.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Такие праздники стали в Могилеве ежегодными, и у них уже есть постоянные участники, которые не останавливаются в полете фантазии. Как вот, например, семья Чех.
Из старой детской коляски сделана целая композиция «Едем в сваты». На колеса поставили деревянную лошадь, а каркас превратился в тележку. Главный здесь маленький Арсений.
Арсений Чех, житель Могилева:
Мне тут высоко и немного страшно, но меня поддерживает мой крестный.
Михаил Чех, житель Могилева:
Шлюбная такая брычка. Едем в сваты. Найдем невесту и поедем далеко-далеко. Моему ребенку интересно, значит интересно все окружающим детям. Поэтому такие праздники для детей нужны в первую очередь.
Выбор невест у Арсения большой. Куда ни посмотри, сколько принцесс вокруг! Иногда капризных.
Вероника Светлова, житель Могилева:
Очень радует, что в Беларуси поддерживают институт семьи, что увеличивается рождаемость. И детей на улицах с улыбками, с искрящимися улыбками становится гораздо больше.
Шоу детских колясок вызвало восторг и восхищение зрителей. А как иначе? Где еще в одном месте увидишь сказочные самолеты и корабли, пряничный домик и ребенка в капусте? Задача жюри выбрать десяток лучших. Они станут участниками праздничного шествия по центральной улице города.