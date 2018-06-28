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Пряничный домик, сказочный корабль и даже хоккейные ворота: в Могилеве полсотни семей приняли участие в конкурсе-дефиле из необычных детских колясок

28 июня 2018 17:32
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Новости Беларуси. В Могилеве малышей возили в каретах, кораблях, самолетах и даже почтовых посылках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пряничный домик, сказочный корабль и даже хоккейные ворота: в Могилеве полсотни семей приняли участие в конкурсе-дефиле из необычных детских колясок-1

Парад детских колясок собрал почти полсотни семей. Себя показать и других посмотреть. Они творчески подошли к празднику и представили оригинальные проекты собственного производства.

Пряничный домик, сказочный корабль и даже хоккейные ворота: в Могилеве полсотни семей приняли участие в конкурсе-дефиле из необычных детских колясок-4

Семья Соколовских к конкурсу подошла творчески. Ни у кого такой детской коляски нет. Идея принадлежит папе, а реализовывали ее всей семьей, в которых растут два будущих хоккеиста. Надпись на бортах, как заявка на серьезные спортивные амбиции.

Пряничный домик, сказочный корабль и даже хоккейные ворота: в Могилеве полсотни семей приняли участие в конкурсе-дефиле из необычных детских колясок-7

Пряничный домик, сказочный корабль и даже хоккейные ворота: в Могилеве полсотни семей приняли участие в конкурсе-дефиле из необычных детских колясок-9

Станислав Соколовский, житель Могилева:
В 2034 году моему брату исполнится 21 год, а мне 26. И мы хотим играть за сборную команду Беларуси.

Пряничный домик, сказочный корабль и даже хоккейные ворота: в Могилеве полсотни семей приняли участие в конкурсе-дефиле из необычных детских колясок-12

Елена Соколовская, житель Могилева:
Наш папа очень любит хоккей. Когда построили Ледовый Дворец, он сказал: мои дети будут заниматься хоккеем.

Пряничный домик, сказочный корабль и даже хоккейные ворота: в Могилеве полсотни семей приняли участие в конкурсе-дефиле из необычных детских колясок-15

Детская коляска – просто сказка. Так организаторы назвали конкурс-дефиле и попали в точку.

Пряничный домик, сказочный корабль и даже хоккейные ворота: в Могилеве полсотни семей приняли участие в конкурсе-дефиле из необычных детских колясок-18

Пряничный домик, сказочный корабль и даже хоккейные ворота: в Могилеве полсотни семей приняли участие в конкурсе-дефиле из необычных детских колясок-20

Юрий Прокопенко, СТВ:
Такие праздники стали в Могилеве ежегодными, и у них уже есть постоянные участники, которые не останавливаются в полете фантазии. Как вот, например, семья Чех.

Пряничный домик, сказочный корабль и даже хоккейные ворота: в Могилеве полсотни семей приняли участие в конкурсе-дефиле из необычных детских колясок-23

Из старой детской коляски сделана целая композиция «Едем в сваты». На колеса поставили деревянную лошадь, а каркас превратился в тележку. Главный здесь маленький Арсений.

Пряничный домик, сказочный корабль и даже хоккейные ворота: в Могилеве полсотни семей приняли участие в конкурсе-дефиле из необычных детских колясок-26

Арсений Чех, житель Могилева:
Мне тут высоко и немного страшно, но меня поддерживает мой крестный.

Пряничный домик, сказочный корабль и даже хоккейные ворота: в Могилеве полсотни семей приняли участие в конкурсе-дефиле из необычных детских колясок-29

Михаил Чех, житель Могилева:
Шлюбная такая брычка. Едем в сваты. Найдем невесту и поедем далеко-далеко. Моему ребенку интересно, значит интересно все окружающим детям. Поэтому такие праздники для детей нужны в первую очередь.

Пряничный домик, сказочный корабль и даже хоккейные ворота: в Могилеве полсотни семей приняли участие в конкурсе-дефиле из необычных детских колясок-31

Выбор невест у Арсения большой. Куда ни посмотри, сколько принцесс вокруг! Иногда капризных.

Пряничный домик, сказочный корабль и даже хоккейные ворота: в Могилеве полсотни семей приняли участие в конкурсе-дефиле из необычных детских колясок-34

Пряничный домик, сказочный корабль и даже хоккейные ворота: в Могилеве полсотни семей приняли участие в конкурсе-дефиле из необычных детских колясок-36

Вероника Светлова, житель Могилева:
Очень радует, что в Беларуси поддерживают институт семьи, что увеличивается рождаемость. И детей на улицах с улыбками, с искрящимися улыбками становится гораздо больше.

Пряничный домик, сказочный корабль и даже хоккейные ворота: в Могилеве полсотни семей приняли участие в конкурсе-дефиле из необычных детских колясок-39

Шоу детских колясок вызвало восторг и восхищение зрителей. А как иначе? Где еще в одном месте увидишь сказочные самолеты и корабли, пряничный домик и ребенка в капусте? Задача жюри выбрать десяток лучших. Они станут участниками праздничного шествия по центральной улице города.

# Конкурс # общество # Станислав Соколовский # Елена Соколовская # Арсений Чех # Михаил Чех # Вероника Светлова # Фотофакт

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