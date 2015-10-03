Прямые телефонные линии властей с населением прошли в Беларуси 3 октября

Новости Беларуси. Утеплить дом, благоустроить улицу, помочь выкопать картофель. С такими разными житейскими вопросами граждане обращаются на прямые телефонные линии. 3 октября во всех регионах республики представители власти продолжили общение с населением. Насколько результативна такая практика, выяснял корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Ещё месяц назад жительнице деревни Субочи Валентине Кунцевич, чтобы просто умыться, приходилось с ведром идти к колодцу. Для неё этот путь пусть всего и в несколько сотен метров – был нелёгок. Старая водонапорная башня работала с перебоями, а летом и вовсе оставались без капли воды.

Валентина Кунцевич, жительница деревни Субочи:

Только вручную было, машиной не могли мы постирать, но это было полбеды. Главное, что нам надо было приготовить, помыться и хотя бы вручную постирать. Вот на это нам надо было возить воду.

Со своей бедой сельчане куда только не обращались. Но дело сдвинулось с мёртвой точки после звонка на горячую линию. Рядом с деревней возвели новую водонапорную башню.

Александр Рудамётов, директор государственного предприятия «УКС Волковысского района»:

Строительство этой башни и скважины произведено в достаточно короткие сроки. Затрачено было на строительно-монтажные работы 2,7 миллиарда рублей. Работы были выполнены к середине августа, вода уже была подана населению.

А вот жители многоквартирного дома в Волковыске со своей проблемой в райисполком решили обратиться только сегодня. Стены построенного ещё 30 лет назад здания зимой промерзают насквозь. Не помогают даже обогреватели, от того и сырость в квартирах.

Людмила Иванченко, житель Волковыск:

Обогреватель? А свет сколько стоит! Где денег брать? Я пенсионерка. Одеваюсь, хожу в носках, хожу в тёплом костюме. Ложусь, одеяло ватное, могу сверху ещё один плед положить, так вот спасаемся.

Во время прямой линии жильцам пообещали решить проблему в ближайшее время.

Юрий Валеватый, первый заместитель председателя Волковысского райисполкома:

По тепловой реабилитации вашего дома: он находится в титульном списке на текущий год. Поэтому, я думаю, до 1 декабря мы успеем сделать этот объект и ввести его уже в нормальном виде для того, чтобы вам было удобно и комфортно.

Реагировать на обращения граждан местные власти стараются оперативно. Некоторые вопросы решаются сразу во время общения, другие требуют более детального изучения. Правда, количество звонков в последнее время значительно сократилось. Остались так называемые сезонные проблемы.

Юрий Валеватый, первый заместитель председателя Волковысского райисполкома:

Сегодня ряд вопросов поднимается и по жилью, и по утеплению жилья. Ряд вопросов поднимается населением и по обеспечению грубыми кормами, сеном, соломой. Оказание помощи в копке картофеля где-то на приусадебных участках. Какого-то глобального понятия эти вопросы не имеют. Всё это в нормальном русле решается достаточно оперативно.

Несмотря на снижение количества звонков на прямые линии, такое общение чиновников с населением будет продолжаться, ведь это реальная возможность не только помочь, но и узнать, чем живут люди, что их беспокоит.