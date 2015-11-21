Танки, пули, взрывы — так на «Линии Сталина» отметили День артиллериста

Новости Беларуси. Три войны на одном поле боя. Реконструкцией событий на «Линии Сталина» шумно отметили День артиллериста. Самые активные участники фестиваля получили возможность проехать на танке и полетать на вертолете.

Под канонады артиллерийских орудий и свист пуль в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» отмечали День ракетных войск и артиллерии. Масштабный фестиваль развернулся под открытым небом.​ Военно-историческая реконструкция с развлекательной программой пришлась по душе посетителям всех возрастов.

Генералы, кадеты и люди, не имеющие отношения к военному делу, не скрывая эмоций, с трибуны наблюдали за зрелищным шоу. На праздник приезжали целыми семьями. И в то время как дети восхищенно разглядывали оружие, их родители ностальгировали о своем армейском прошлом.

Игорь Петрушин:

Я бывший ракетчик ПВО страны. Мне здесь очень интересно вспомнить историю, посмотреть на бывшие немецкие танки. Вообще, очень мне нравится.

Генерал-майор в отставке Александр Фень участвовал в битве под Курском и Сталинградом, освобождал Беларусь и Литву от немецко-фашистских захватчиков. Говорит, бывших военных не бывает, потому не смог пропустить масштабное мероприятие.

Александр Фень, ветеран Великой Отечественной войны:

Я доволен, что у нас вот такой комплекс хороший — «Линия Сталина». Многие слишком молодые, они увлекаются этой показной игрой, наступательные действия. Это тоже, надо, чтобы люди чувствовали, как оно бывает, как было.

Солдаты семнадцатого века, наполеоновской армии, времен Первой и Второй мировой войны – всего около тысячи участников сошлись в импровизированном сражении и почтили память артиллеристов, не вернувшихся из боя.

В развлекательном арсенале организаторов числились вертолетные прогулки, оружейные мастер-классы, знакомство с новейшей и ретро-техникой, праздничный салют. Кроме того, каждый желающий мог самостоятельно придумать дизайн танка и прямо на поле боя реализовать полет своей фантазии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.