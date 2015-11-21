Свадебный сезон в Лошицкой усадьбе: возможностью сказать друг другу «да» в особой атмосфере уже воспользовались несколько пар

Новости Беларуси. Свадебный сезон в Лошицкой усадьбе. После реконструкции, которая вдохнула новую жизнь в комплекс с четырехсотлетней историей, отбоя от посетителей в дворянских покоях и залах нет не только в будние дни, но и выходные. Возможностью сказать друг другу «да» в торжественной обстановке и особой атмосфере уже воспользовались несколько пар. Церемонии бракосочетания теперь станет еще одной традицией усадьбы, которая успела уже порадовать своих посетителей экскурсиями и фотосессиями. Подробности в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.