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Свадебный сезон в Лошицкой усадьбе: возможностью сказать друг другу «да» в особой атмосфере уже воспользовались несколько пар

21 ноября 2015 16:38
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Новости Беларуси. Свадебный сезон в Лошицкой усадьбе. После реконструкции, которая вдохнула новую жизнь в комплекс с четырехсотлетней историей, отбоя от посетителей в дворянских покоях и залах нет не только в будние дни, но и выходные. Возможностью сказать друг другу «да» в торжественной обстановке и особой атмосфере уже воспользовались несколько пар. Церемонии бракосочетания теперь станет еще одной традицией усадьбы, которая успела уже порадовать своих посетителей экскурсиями и фотосессиями. Подробности в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Свадьба

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