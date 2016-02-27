Прямые линии в Чечерске: жителей волнует цена билета в местную баню

Новости Беларуси. Тема оплаты услуг ЖКХ стала одной из основных и во время традиционных прямых линий. Надо сказать, что работники райадминистраций и коммунальщики уделили ей сотни часов. И, возможно, поэтому, например, в Чечерске, где побывала наша съёмочная группа, 27 февраля раздался только один звонок.

62 звонка за 43 прямые линии, чуть меньше полутора обращений за раз. Такие итоги 2015 года выводят Чечерский район в разряд самых беспроблемных. Однако, конечно, это не совсем так: острые моменты есть везде. И вполне естественно, что единственный сегодняшний звонок на прямую линию касался оплаты коммунальных услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Нестерович, заместитель председателя Чечерского районного исполнительного комитета:

Мы поработали на предупреждение, на жировках на обратной стороне подробное объяснение. Вместе с ними собрания провели. Следующий этап – работники коммунального предприятия пойдут, что называется такая акция «от двери к двери». Пойдут и выслушают еще раз жителей Чечерска на эту тему.

Проблемные вопросы здесь научились прогнозировать и упреждать. Например, не первую неделю жителей райцентра волнует доступность пара, а точнее - цена билета в местную баню.

Александр Игнатенко, житель Чечерска:

Здесь настоящая каменка. Температура приемлемая. Чистенько всё, места аккуратные. Очень хорошая у нас баня.

В Чечерск за лёгким паром знатоки едут из трёх соседних районов. Топят здесь исключительно дровами. Правда, завсегдатаев, таких как Александр Алексеевич, всего несколько десятков, а общественная баня рассчитана на сотню посетителей. Прямые убытки за прошлый год астрономические – 700 миллионов рублей. При таких затратах билет в баню должен стоить сотни тысяч. Одно из решений проблемы - закрыть большие общие отделения, а взамен формировать небольшие группы в отдельные номера, которые могут вместить до 15 человек за сеанс.

Виктор Марченко, директор КЖЭУ «Чечерское»:

Те люди, которые приходят с утра, стоимость билета будет меньше. Для тех, кто будет приходить в то время, когда больший спрос, естественно, стоимость билета будет выше.

Несомненно, переход на сеансы и группы - новшество, к которому любителям бани придётся привыкать. Однако это пока единственный и вполне разумный способ париться недорого.

Александр Игнатенко, житель Чечерска:

Всё равно буду ходить. Буду приглашать, звать знакомых, искать варианты.

В планах коммунальной службы построить в городе небольшую и экономичную баню взамен существующей. Правда, реализация таких планов требует чуть больше времени, чем один телефонный звонок.