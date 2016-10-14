Прямая линия с администрациями районов Минска будет работать 15 октября

15 октября на связь с жителями по прямым телефонным линиям выйдет заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев.

Новости Беларуси. Задать интересующие вопросы можно также руководству районных администраций.

Специалисты готовы компетентно ответить на вопросы минчан и быстрее решить проблемы, с которыми не удаётся разобраться самостоятельно.

Номера прямых линий вы видите на своих экранах. Получить дополнительную информацию можно в администрациях районов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.