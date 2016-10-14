«Потому что очень ждут мам, они плачут, зовут их»: кто такие социальные няни и почему их 2?

Новости Беларуси. Говорить о высоком или совершать поступки каждый день. В Гродно есть такая профессия – мама.

Это проект областного Красного Креста. Социальные няни из числа волонтёров ухаживают за годовалыми детьми, которых изъяли из социально-опасных семей.

Пока во всей стране их всего две. Но, возможно, после нашего сюжета их станет намного больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олеся Таранова, социальная няня:

Чудесные бананы на родине моей, живут там обезьяны, и нет совсем людей. Смотри, какая обезьянка!

Почитать книгу, вытереть слёзы, а иногда просто побыть рядом – на первый взгляд обычные взаимоотношения мамы и её ребёнка.

Но в нашем случае два но: детская комната с больничными лампами, а вместо мамы – социальная няня.

Олеся Таранова:

Иногда дети поступают в синяках, с травмами поступают. И видно, что с ними не очень хорошо обращались. Первое время с ними тяжело найти контакт.

23-летнюю Олесю Таранову здесь хорошо знают и персонал, и пациенты. Таких мам в Беларуси лишь двое. Сотрудники больницы такой помощнице рады: уделить внимание всем детям удается не всегда.

Олеся Таранова:

В первый рабочий день я поняла насколько это важная работа и насколько она нужная, и насколько я важна в этой больнице, для этих детей. Я ушла с чувством того, что мне нужно прийти сюда ещё раз.

И она пришла. А потом еще и еще... И так уже несколько месяцев. Каждый день с утра до обеда. За плечами педагогическое образование в колледже, в настоящем – учёба в вузе и волонтёрская деятельность в Красном Кресте.

Олеся Таранова:

Мечтаю о семье. Чтобы у них была хорошая семья, они попали к заботливым людям, которые их любят, которые будут заботиться о них. Потому что очень ждут мам, они плачут, зовут их.

Через заботу молодой социальной мамы прошли уже, как минимум, 10 детей. И каждый оставил след в её памяти.

Олеся Таранова:

Первый мальчик был Миша, потом девочка была Карина, потом брат и сестра Владик и девочку Валерия звали…

А 14 октября к этому списку добавилось еще одно имя. Семью Костика лишили родительских прав, а ребёнку дали новую прописку – в детском доме. Это самое сложное в работе социальной няни – очередное расставание.

Проект «Няня вместо мамы» – благотворительный и держится, скорее, на энтузиазме: зарплата няни символическая.

При поддержке спонсоров и неравнодушных людей Красному Кресту удалось открыть по полставки для нянь в двух больницах Гродно.