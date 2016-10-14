Первые «Том и Джерри» и шоу про животных в Беларуси: «8 канал» 14 октября отмечает 20-летие

Новости Беларуси. 20 лет в эфире – команда Восьмого телеканала отмечает юбилей. Вроде и не так много, но уже – целая эпоха. Канал менялся вместе со временем, и каждый зритель всегда мог найти что-то своё, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как изменился за эти годы и чем живет сегодня «Восьмой»?

Десятки авторских программ и документальных фильмов, сотни километров кинолент и тысячи «своих» зрителей – это не полный перечень достижений Восьмого канала за 20 лет вещания.

Петр Владимирович Черноморец – директор «Восьмерки», был у истоков ее создания. Он лично закупал оборудование, отбирал контент – наполнение эфира.

Под его руководством канал не раз менял свой внешний облик.

Петр Черноморец, директор ЗАО «8 канал»:

Это – самое главное. Что наш зритель за эти 20 лет сохранился, он не исчез, мы не стали работать «в ноль».

Мелодия «Вечарницы» стала визитной карточкой канала. Не одна тысяча маленьких белорусов каждый вечер усаживается перед голубым экраном в ожидании мультфильма перед сном.

Наталья Белодубенко, программный директор ЗАО «8 канал»:

Мы первый канал, который показал белорусском зрителю «Том и Джерри».

Первый, который начал показывать полноценное мексиканское, всеми любимое, венесуэльское и всякое прочее «мыло». Звонили нам доярки из далёких-далёких белорусских вёсак и просили:

«У нас дойка начинается. Ну можно хотя бы на пол часа позднее сериал?»

И мы шли навстречу.

Авторская программа Анны Комаровой «Мой любимый питомец» легко дополняет ряд ассоциаций зрителей с Восьмым каналом. Программа о животных и для людей.

Анна Комарова, автор и режиссер программы «Мой любимый питомец»:

Первый выпуск программы «Мой любимый питомец» вышел 8 лет назад.

И на тот момент программ о домашних животных не было вообще. И тут я подумала: а почему бы и нет?

Чтобы быть интересным зрителю и конкурировать в сегодняшнем телеизобилии каждому каналу приходится искать новые креативные подходы.

Петр Черноморец, директор ЗАО «8 канал»:

Есть какие-то тренды сегодня в телевидении, пользующиеся спросом зрителей. Мы, конечно, всё это изучаем и пытаемся использовать. То есть если раньше в линейке были, условно говоря, боевики, сейчас в этой линейке индийские сериалы. Естественно, это приводит к определённой смене аудитории. Но мы и для старой аудитории оставляем проекты.

Настроения отдыхать пока нет, есть настроение собрать всё, чтобы оно заработало.

Продолжая агротематику, в 2015 году на Восьмом канале стартовал проект «Свой фермер». На глазах телезрителей участники проекта вместе с ведущим запускали свою высокотехнологичную мини-ферму.

Второй сезон полюбившегося проекта стартует совсем скоро. Впереди у команды «Восьмого канала» переезд в новый офис на 8 этаже и новый формат утреннего вещания, который абсолютно точно не оставит равнодушными зрителей.