Проводят операции под грифом «секретно». Как работает группа А КГБ Беларуси

Новости Беларуси. Три десятилетия на службе Отечества. Одно из самых боеспособных и эффективных силовых подразделений – группа А (не «альфа») КГБ Беларуси отмечает юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Назначение группы – борьба с терроризмом, организованной преступностью, наркоторговлей, обеспечение безопасности первых лиц государства и иностранных правительственных делегаций. За время существования офицеры спецподразделения выезжали по тревоге более 5 тысяч раз. Большинство операций до сих пор под грифом «секретно». Однако о некоторых уже можно рассказать. Григорий Азарёнок продолжит.

Григорий Азарёнок, корреспондент:

30 лет. Одно из самых боеспособных, эффективных и малоизвестных силовых подразделений отмечает юбилей. Группа А КГБ Беларуси. Официальным годом рождения считают 1990-й. Тогда в состав КГБ СССР была введена группа № 11 с местом дислокации в Минске. Современное название получила уже в независимой Беларуси. Изначально в составе подразделения было всего 45 человек. Против них – шпионаж, терроризм и экстремизм.

В 1994-м вооруженный преступник взял в заложницы студентку Милану Мартинкевич. Обезврежен и взят он был именно этими ребятами. Операций – сотни. Но рассказывать о них до сих пор нельзя. В этом сюжете не будет интервью и даже лица бойцов не попадут на камеру. Борьба с организованной преступностью и наркоторговлей. Офицеры группы А активно противостоят шпионажу. С помощью именно этого подразделения удалось быстро найти террористов, взорвавших метро в 2011 году.

Еще одна операция, о которой можно рассказать. В июне 2014 года гражданин Грузии предпринял попытку захвата самолета «Белавиа». Пилотам удалось посадить борт в Национальном аэропорту «Минск». Преступник передал записку: в салоне находится взрывное устройство. И потребовал вылета в одну из стран Западной Европы. В переговоры вступили офицеры группы А. Аргументы были настолько убедительны, что захватчик решил выйти и добровольно сдаться.