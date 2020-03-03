Проводят операции под грифом «секретно». Как работает группа А КГБ Беларуси
Новости Беларуси. Три десятилетия на службе Отечества. Одно из самых боеспособных и эффективных силовых подразделений – группа А (не «альфа») КГБ Беларуси отмечает юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Назначение группы – борьба с терроризмом, организованной преступностью, наркоторговлей, обеспечение безопасности первых лиц государства и иностранных правительственных делегаций. За время существования офицеры спецподразделения выезжали по тревоге более 5 тысяч раз. Большинство операций до сих пор под грифом «секретно».
Однако о некоторых уже можно рассказать. Григорий Азарёнок продолжит.
Григорий Азарёнок, корреспондент:
30 лет. Одно из самых боеспособных, эффективных и малоизвестных силовых подразделений отмечает юбилей. Группа А КГБ Беларуси.
Официальным годом рождения считают 1990-й. Тогда в состав КГБ СССР была введена группа № 11 с местом дислокации в Минске. Современное название получила уже в независимой Беларуси. Изначально в составе подразделения было всего 45 человек. Против них – шпионаж, терроризм и экстремизм.
В 1994-м вооруженный преступник взял в заложницы студентку Милану Мартинкевич. Обезврежен и взят он был именно этими ребятами. Операций – сотни. Но рассказывать о них до сих пор нельзя. В этом сюжете не будет интервью и даже лица бойцов не попадут на камеру.
Борьба с организованной преступностью и наркоторговлей. Офицеры группы А активно противостоят шпионажу. С помощью именно этого подразделения удалось быстро найти террористов, взорвавших метро в 2011 году.
Еще одна операция, о которой можно рассказать. В июне 2014 года гражданин Грузии предпринял попытку захвата самолета «Белавиа». Пилотам удалось посадить борт в Национальном аэропорту «Минск». Преступник передал записку: в салоне находится взрывное устройство. И потребовал вылета в одну из стран Западной Европы. В переговоры вступили офицеры группы А. Аргументы были настолько убедительны, что захватчик решил выйти и добровольно сдаться.
За три десятилетия выездов по тревоге было более 5 тысяч. Бойцы также участвуют в обеспечении безопасности первых лиц государства и иностранных правительственных делегаций. Без них не обошлись ни чемпионат Европы по биатлону, ни мировое первенство по хоккею, ни II Европейские игры. Среди аналогичных подразделений всего мира они признанные лидеры. Лучшие снайперы, стрелки, нет равных в единоборствах. Но при этом мы очень мало о них знаем. Служба такая. Уже 30 лет.
Григорий Азарёнок:
Бойцы показали свои способности. Эти навыки и умения и есть гарантия безопасности нашей страны.