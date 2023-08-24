Провели ремонт, обновили оборудование. Как минские школы готовились к новому учебному году?
Валерия Яскевич, корреспондент:
Все учреждения образования активно готовились к новому учебному году: провели текущий ремонт, обновили оборудование и многое другое.
Осталось совсем чуть-чуть и школы вновь распахнут двери и приветливо встретят своих учеников.
Татьяна Микульчик, директор средней школы № 210 г. Минска:
Работ было проведено очень много. Во-первых, это усиление конструкции по всем трем этажам и подвальный уровень. Это были железные скобы, железные каркасы. Соответственно, потом все внутренние работы, замена всего сантехнического оборудования, всех труб, замена оконных блоков, утепление самого фасада. Сегодня школа соответствует всем техническим стандартам, имеется и безбарьерная среда, и в том числе проведена локальная сеть.
1 124 ученика придут обучаться в столичную школу номер 210. Безопасность там на высшем уровне, а это один из ключевых моментов. По всей территории размещены 90 камер наблюдения. Также создана площадка для изучения правил дорожного движения.
Татьяна Микульчик:
Стоит отметить огромную работу, проведенную на спортивных сооружениях. Сегодня очень много спортивных площадок.
А тем временем в 92-й школе модернизировали кабинеты педагога-психолога, истории, а также помещение для коррекционной помощи.
Нелли Зелент, директор средней школы № 92 г. Минска:
В Минске создана эффективная система по подготовке учреждений образования к новому учебному году. Заводской район не исключение, руководство средней школы номер 92, педагоги, технический персонал приложили максимум усилий для создания комфортных, а главное – безопасных условий для наших ребят. Особой гордостью считаем наше фойе химико-биологической направленности, а также фойе, посвященное Заводскому району города Минска.
Чтобы начать учебный сезон, столичным школам и гимназиям нужно было покорить еще один рубеж: получить соответствующие документы.
Глеб Лавринович, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:
Готовность учреждения общего среднего образование определяется таким документом, как сертификат готовности. Его форма утверждена на уровне приказа Министерства образования, все учреждения города Минска на текущую дату уже получили сертификаты готовности.
241 учебное заведение примет к себе ребят. Однако не всем необходимы сертификаты готовности, некоторые из них будут открываться при помощи актов ввода в эксплуатацию.
Глеб Лавринович:
В текущем году на укрепление материально-технической базы учреждений образования города Минска из бюджета Минска направлено на чуть более 100 миллионов рублей. Если быть точными, то 101 миллион рублей, из них 50 с половиной миллионов рублей направлены на цели капитального ремонта, 44,5 миллиона рублей на цели текущего ремонта, оставшиеся средства – на обновление учебного оборудования и оборудования для пищеблоков.
Да здравствует школа. Желаем всем ярких дней в новом учебном году.