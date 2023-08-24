Провели ремонт, обновили оборудование. Как минские школы готовились к новому учебному году?

Осталось совсем чуть-чуть и школы вновь распахнут двери и приветливо встретят своих учеников.

Валерия Яскевич, корреспондент: Все учреждения образования активно готовились к новому учебному году: провели текущий ремонт, обновили оборудование и многое другое.

Татьяна Микульчик, директор средней школы № 210 г. Минска:

Работ было проведено очень много. Во-первых, это усиление конструкции по всем трем этажам и подвальный уровень. Это были железные скобы, железные каркасы. Соответственно, потом все внутренние работы, замена всего сантехнического оборудования, всех труб, замена оконных блоков, утепление самого фасада. Сегодня школа соответствует всем техническим стандартам, имеется и безбарьерная среда, и в том числе проведена локальная сеть.

1 124 ученика придут обучаться в столичную школу номер 210. Безопасность там на высшем уровне, а это один из ключевых моментов. По всей территории размещены 90 камер наблюдения. Также создана площадка для изучения правил дорожного движения.

Татьяна Микульчик:

Стоит отметить огромную работу, проведенную на спортивных сооружениях. Сегодня очень много спортивных площадок.

А тем временем в 92-й школе модернизировали кабинеты педагога-психолога, истории, а также помещение для коррекционной помощи.